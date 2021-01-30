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Копим денежки эффективно с подсказками от эксперта
Марина Слиж, 1rre.ru   
30 Января 2021 г.
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Иметь накопления каждый человек, наверное, бы хотел. Но для экономических реалий России не все способы вложения средств хороши. Например, просто откладывать деньги в кубышку – опасно. Гораздо эффективнее – держать банковский валютный вклад или покупать драгметаллы.

Копим денежки эффективно с подсказками от эксперта

Как определиться в способе накопления?

В первую очередь тот житель страны, который желает приумножить свой капитал, должен определиться с целью накоплений. Если средства собираются на осуществление конкретной, но не слишком дорогостоящей мечты, то «собирать» их можно и дома, практически под подушкой.

Накопления на достижение «высоких целей» зачастую занимают немало времени, а потому средства окажутся в невыгодных из-за инфляции условиях. Длительное накопление осуществлять лучше с помощью открытого банковского вклада, чтобы начисляемые на счет проценты перекрывали возможные риски.

В случае, когда накопление средств происходит для обретения финансовой подушки безопасности, лучшим выбором станет либо банковский вклад, либо покупка драгоценных металлов. Также в качестве «кубышки» можно использовать инвестиции в ценные бумаги или активы перспективных компаний и проектов.

Способы накопления с большей надежностью и отдачей

По мнению Дмитрия Ферапонтова, старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия», банковский вклад в современной России, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, остается самым эффективным способом накопления средств.

Долгосрочные вклады эффективнее хранить в иностранной валюте. Риск значительного падения курса учитывать стоит, но ориентироваться на оптимистичные прогнозы экспертов нужно лишь отчасти. Зачастую они сбываются с вероятностью не более 50%.

Выгодно вложение и в драгоценные металлы, хотя такой вклад свою доходность покажет только через три-четыре года. Именно столько времени требуется рынку металлов для стабилизации колебания цен.

Причина, почему накопить не получается

Главной причиной неэффективного накопления средств в России эксперты называет высокую ликвидность отложенных денег. То есть, чем легче владельцу «добраться» до денег, тем меньше он сможет накопить за заранее установленный срок.

Заглянуть в домашнюю «заначку» в случае, если вдруг не хватило денег на удовлетворение своих внезапных прихотей, гораздо проще, чем воспользоваться деньгами на банковском депозите. Потому дома собрать нужную сумму всегда сложно: рука в кубышку тянется гораздо чаще, чем это действительно нужно.

Советы эксперта будут в помощь тем, кто решил обратить внимание на накопления. А делать это необходимо. Экономическая ситуация тревожная, нестабильная – всегда нужно иметь под рукой на всякий случай свободные средства.

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  • Копим денежки эффективно с подсказками от эксперта
    Иметь накопления каждый человек, наверное, бы хотел. Но для экономических реалий России не все способы вложения средств хороши. Например, просто откладывать деньги в кубышку – опасно. Гораздо эффективнее – держать банковский валютный вклад или покупать драгметаллы.
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