Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году

Лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году будет евро. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3», — отметил он. Среди других валют он выделил юань и иену.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что на курс российской нацвалюты в наступившем году будут, прежде всего, воздействовать мировые новости о вакцинации от COVID-19, ситуация с ценами на нефть и санкционная угроза.

В целом, по ее оценкам, «в 2021 году курс доллара к рублю может колебаться в широком диапазоне в 65-80 рублей, евро — 82-94 рублей».

«То есть обновление максимумов 2020 года для доллара и евро по отношению к рублю вероятно, но резкой девальвации в следующем году мы не ожидаем. В первом квартале 2021 года, вероятно, мы увидим доллар в коридоре 72-78 рублей, евро — в диапазоне 88-93 рублей», — уточнила Мильчакова.

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По инф. rosbalt.ru

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