Как копить деньги при любых доходах

Чтобы приобрести необходимую вещь, некоторые люди предпочитают копить. Но, к сожалению, не у всех откладывать деньги хорошо получается. Как же все-таки можно это осуществить? Оказывается, есть способы.

Транжирство, маленькая заработная плата – все это причины, из-за которых человек считает, что не сможет накопить деньги. Однако это не так. Существуют способы, способные обмануть человеческое сознание.

Метод Гаусса

Этот метод поможет накопить деньги, не откладывая в «кубышку» большие суммы. Таким способом за год можно собрать более 60 тыс. рублей.

Для того чтобы воспользоваться этим методом, нужно написать на листке бумаги цифры от 1 до 365. Необходимо пополнять копилку суммами, которые написаны на листке. Можно начать с 10, если нет денег совсем. Когда будет возможность, отправлять в копилку 300 или 365 рублей.

Самое главное, не тратить деньги из «кубышки», а ответственно пополнять ее. Такой способ позволит накопить более 65 тыс. рублей в год.

Откладывать в копилку с каждого приобретения

Существует еще один метод накапливания денег. Он хорош тем, что человек будет иметь своеобразный бонус с каждой своей покупки. К примеру, установить правило, что с каждого приобретения в копилку отправляется 10%.

Если человек приобретает товар на общую сумму 1 тыс. рублей. Он должен отправить в копилку 100 рублей — это своеобразные чаевые самому себе. Однако этот метод будет действовать только в долгосрочной перспективе.

Система штрафов за вредные привычки

Существует еще один способ, который поможет накопить деньги, используя свои вредные привычки. Нужно установить самому себе систему штрафов и строго ее соблюдать.

К примеру, если человек решился бросить курить, но не выдержал, он должен положить в копилку 5 тыс. рублей. Система будет эффективной, если штрафы будут контролироваться другим человеком, к примеру, женой или детьми. Закурил – отдал детям 5 тыс. рублей.

Штрафы можно выписывать за прогулы или опоздания. Также можно таким образом мотивировать себя на решение каких-либо дел. Если не сделал что-то, тогда заплати штраф.

Обратиться в банки - они могут помочь

Последний способ, который подходит тем, кто не может накопить деньги, – это банки. Сейчас у многих финансовых учреждений есть такая услуга, как «Копилка».

Воспользовавшись ею, можно накопить деньги на нужную вещь. Особенно приятно, когда к концу года собирается определенная сумма, которую можно потратить на подарки и празднование Нового года и Рождества.

Самое главное — ни при каких обстоятельствах не снимать деньги с копилки. О них нужно забыть до конца года. Только так можно будет собрать приличную сумму.

Если ты не король и не состоятельный человек, учиться копить деньги просто жизненно необходимо. Ведь протранжиривая средства, можно никогда не приобрести нужные вещи или не оплатить актуальные для себя услуги. Поэтому любой из вышеперечисленных методов, наверное, стоит попробовать. А может и не один.

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По инф. 1rre.ru

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