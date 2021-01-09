Как копить деньги при любых доходах

В следующем году российские экс-военные и силовики в отставке ждут индексации пенсий. Слухи «по поводу» ходят разные. А недавно в Сети появилась информация о том, каким именно категориям военных будет проводиться увеличение пенсионных выплат в ближайшее время. Давайте...
Мы много раз рассказывали о тех привилегиях, которые полагаются пенсионерам (и далеко не все ими умеют пользоваться!) Сегодня раскроем еще три интересных выплаты, которые автоматом получить невозможно, но вполне реально оформить при наличии соответствующих...
Не секрет, что военные пенсионеры, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с ФЗ № 4468–1 «О военных пенсиях» от 12.02.1993 г., располагают некоторыми привилегиями по сравнению с обычными, невоенными пенсионерами. Так, в частности они имеют право на ежемесячную доплату за каждого...
Чтобы приобрести необходимую вещь, некоторые люди предпочитают копить. Но, к сожалению, не у всех откладывать деньги хорошо получается. Как же все-таки можно это осуществить? Оказывается, есть способы.
Транжирство, маленькая заработная плата – все это причины, из-за которых человек считает, что не сможет накопить деньги. Однако это не так. Существуют способы, способные обмануть человеческое сознание.
Метод Гаусса
Этот метод поможет накопить деньги, не откладывая в «кубышку» большие суммы. Таким способом за год можно собрать более 60 тыс. рублей.
Для того чтобы воспользоваться этим методом, нужно написать на листке бумаги цифры от 1 до 365. Необходимо пополнять копилку суммами, которые написаны на листке. Можно начать с 10, если нет денег совсем. Когда будет возможность, отправлять в копилку 300 или 365 рублей.
Самое главное, не тратить деньги из «кубышки», а ответственно пополнять ее. Такой способ позволит накопить более 65 тыс. рублей в год.
Откладывать в копилку с каждого приобретения
Существует еще один метод накапливания денег. Он хорош тем, что человек будет иметь своеобразный бонус с каждой своей покупки. К примеру, установить правило, что с каждого приобретения в копилку отправляется 10%.
Если человек приобретает товар на общую сумму 1 тыс. рублей. Он должен отправить в копилку 100 рублей — это своеобразные чаевые самому себе. Однако этот метод будет действовать только в долгосрочной перспективе.
Система штрафов за вредные привычки
Существует еще один способ, который поможет накопить деньги, используя свои вредные привычки. Нужно установить самому себе систему штрафов и строго ее соблюдать.
К примеру, если человек решился бросить курить, но не выдержал, он должен положить в копилку 5 тыс. рублей. Система будет эффективной, если штрафы будут контролироваться другим человеком, к примеру, женой или детьми. Закурил – отдал детям 5 тыс. рублей.
Штрафы можно выписывать за прогулы или опоздания. Также можно таким образом мотивировать себя на решение каких-либо дел. Если не сделал что-то, тогда заплати штраф.
Обратиться в банки - они могут помочь
Последний способ, который подходит тем, кто не может накопить деньги, – это банки. Сейчас у многих финансовых учреждений есть такая услуга, как «Копилка».
Воспользовавшись ею, можно накопить деньги на нужную вещь. Особенно приятно, когда к концу года собирается определенная сумма, которую можно потратить на подарки и празднование Нового года и Рождества.
Самое главное — ни при каких обстоятельствах не снимать деньги с копилки. О них нужно забыть до конца года. Только так можно будет собрать приличную сумму.
Если ты не король и не состоятельный человек, учиться копить деньги просто жизненно необходимо. Ведь протранжиривая средства, можно никогда не приобрести нужные вещи или не оплатить актуальные для себя услуги. Поэтому любой из вышеперечисленных методов, наверное, стоит попробовать. А может и не один.
Чтобы приобрести необходимую вещь, некоторые люди предпочитают копить. Но, к сожалению, не у всех откладывать деньги хорошо получается. Как же все-таки можно это осуществить? Оказывается, есть способы.
Времена сейчас сложные, и индексация зарплаты никому бы не помешала. Ни работающим пенсионерам, которые трудятся в большинстве своем, чтобы «ноги не протянуть» на предлагаемое им госпособие. Ни работающим детям-внукам любых пенсионеров нашей страны в принципе. Ведь как устраивается в этой жизни младшее поколение семьи, не может быть безразлично старшему. И очень кстати в связи с этим юрист Асия Мухамедшина рассказала, что делать работнику, когда цены на всё растут, а оклад годами не повышается. Полезно узнать!
Как бы это прагматично не звучало, но вопросы вступления в наследство особенно актуальны в период эпидемий, войн и прочих ситуациях, так или иначе связанных с повышенной смертностью. Постоянно работая над совершенствованием нормативных актов, законодатели преподнесли предновогодний сюрприз и изменили некоторые правила принятия наследства. Коррективы вступили в действие 29 декабря ушедшего года. И эти изменения нужно знать каждому!
«С ужасом наблюдаю, как выросли цены на еду. А ведь в следующем году нас ожидает новый рост цен на «коммуналку». Подскажите, как можно сэкономить на жилищно-коммунальных платежах?» Вера Ивановна, Кострома.
Уходящий год запомнится нам не только пандемией, но и большими потерями в бизнесе, новыми мерами помощи населения и ростом налогов. А еще и с наступлением нового года нас ждут определённые изменения, прямо или косвенно затрагивающие каждого человека.
С 1 января 2021 года доходы на банковские вклады свыше 1 миллиона рублей будут облагаться новым налогом. Напомним, что и среди наших пожилых читателей есть относительно состоятельные люди, кто держат в банках сбережения - так что нововведение волнует и их... Кто и сколько заплатит, какова процедура, разъяснил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Не секрет, что военные пенсионеры, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с ФЗ № 4468–1 «О военных пенсиях» от 12.02.1993 г., располагают некоторыми привилегиями по сравнению с обычными, невоенными пенсионерами. Так, в частности они имеют право на ежемесячную доплату за каждого нетрудоспособного члена семьи, который находится на обеспечении пенсионера. Где и при каких условиях можно оформить доплату расскажем в статье.
Оплачивать или продавать товары или услуги, оформлять страховку или кредит, не выходя из дома, сегодня для многих уже современная привычка. Граждане, и пожилые тоже, все чаще предпочитают рассчитываться, используя именно интернет, поскольку это удобно, отнимает не так много времени, да и посещать многолюдные места лишний раз не нужно. Но и здесь людей поджидают мошенники. В их арсенале целый набор схем и инструментов, с помощью которых они зарабатывают, обманывая доверчивых и невнимательных людей. А в период пандемии коронавируса отмечен существенный рост этого вида преступности – киберпреступлений. К этому разряду относятся все преступные действия в сети Интернет. Как безопасно оплатить товары или услуги и стоит ли оформлять кредит в интернете? Что делать, если вы вдруг получили тревожное сообщение от банка или родственника? Об основных правилах безопасности рассказывает Игорь Коржук, управляющий Отделением Банка России по Иркутской области.
С весны текущего года наблюдается активный отток сбережений российских граждан из банков. Соотечественники забирают средства, хранимые ими и в валютах, и в родных рублях. Людей не удовлетворяют предлагаемые банками низкие ставки по вкладам, едва перекрывающие инфляцию. И для инвестирования рассматриваются иные сферы.
Только вчера были «черные пятницы», а магазины уже зазывают нас новыми, предновогодними суперскидками. Телемагазины и вовсе круглый год уговаривают купить товары «по очень низкой» цене... Так ли уж все это выгодно?
В следующем году российские экс-военные и силовики в отставке ждут индексации пенсий. Слухи «по поводу» ходят разные. А недавно в Сети появилась информация о том, каким именно категориям военных будет проводиться увеличение пенсионных выплат в ближайшее время. Давайте вникать.
При кое-каких крупных покупках, связанных с недвижимостью, деньги можно частично вернуть. Например, если приобретаешь квартиру, дом, долю имущества или земельный участок, то можно претендовать на налоговый вычет. Основанием для этого является также и заключение ипотечного договора. Конечно, деньги здесь дадут не просто так. Необходимо будет соблюсти определенные условия и собрать установленный пакет документов.
Мы много раз рассказывали о тех привилегиях, которые полагаются пенсионерам (и далеко не все ими умеют пользоваться!) Сегодня раскроем еще три интересных выплаты, которые автоматом получить невозможно, но вполне реально оформить при наличии соответствующих оснований.
Автоплатеж на первый взгляд технология очень удобная. С подключенной услугой деньги списываются по нужным платежам сами, хозяину не надо об этом делать себе напоминания, нервничать, что он может просрочить выплату, постоянно иметь в виду какое-то время «ч» и т.д. Но с другой стороны автоплатеж может нести и опасность средствам клиента. Во что это может вылиться, рассказали эксперты агентства «Прайм». В частности, специалисты считают, что часть списываемых ежемесячно средств может уходить не по назначению, а иногда и вовсе перенаправляться на счета злоумышленников.
Завершился прием в текущем году заявлений о переводе средств пенсионных накоплений (СПН) другому страховщику (ПФР или НПФ). Теперь граждане, подавшие в течение 2020 года заявление о переводе СПН, могут не позднее 31.12.2020 изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление в клиентскую службу территориального органа ПФР или через ЕПГУ (только при наличии электронной квалифицированной подписи).
Согласно указанию управления президента РФ по работе с обращениями граждан общероссийский день приема граждан, который планировалось провести 14 декабря 2020 года, переносится до момента стабилизации эпидемиологической обстановки, сопряженной в настоящее время с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.
Новогодние праздники не за горами. И некоторые российские пенсионеры находятся в ожидании выплат пенсий не только за декабрь, но и январь. О досрочной выплате пенсионных пособий говорила зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.