Эксперт рассказала о способах правильного накопления денег

Вложение средств в валюту и недвижимость — наиболее правильные способы накопления денег в наступившем году.
Помощниками в этом деле также будут паевые инвестиционные фонды и срочные депозиты, пояснила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
«Формируя портфель валют можно сохранять свои средства. Только нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую, поскольку риски есть у каждой», — цитирует эксперта РИА Новости.
Что касается ПИФов и депозитов, то надо помнить, что такие инвестиции, в отличие от депозитов, не защищены государственной системой страхования вкладов. Но при этом данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе, заключила эксперт.
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