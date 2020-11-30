Участки под семейные захоронения собираются продавать на аукционе

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
В новом законопроекте «О похоронном деле» содержится порядок продажи семейных (родовых) участков.
Действующий закон о похоронном деле лишь упоминает, что россияне могут получать семейные участки на кладбищах, но никаких подробностей о том, как это сделать и кто должен им в этом помочь, нет. В связи с этим правила передачи таких участков определяют отдельные акты властей регионов.
Новый законопроект, внесенный депутатом Антоном Жарковым, предлагает ориентироваться на федеральном уровне на московский опыт — в столице семейные участки можно только купить и только через специальные аукционы. То есть сначала будет создан открытый реестр таких участков, где россияне смогут их выбрать, а затем — организован аукцион для продажи земли.
При этом, согласно законопроекту, землю под семейное захоронение можно будет получить и без проведения торгов. Это будет стоить вдвое больше начальной максимальной цены аукциона по аналогичному участку, то есть земля обойдется вдвое дороже.
Также документ устанавливает, кто может быть захоронен на таких участках. Это владелец паспорта на участок, «его близкие родственники, а также братья и сестры родителей, родители супругов».
Подготовка автомобиля к зиме. Начинается она, как правило, с подбора шин. Для владельцев легкого коммерческого транспорта, а их по данным «Автостат» в России более 4 млн, этот процесс особо важен. От надежности шин зависят безопасность пассажиров и сохранность грузов. Так что же выбрать? С шипами или без них?
В недавнем интервью актёр Максим Матвеев признался, что всегда хотел стать артистом, а его любимым фильмом был «Д'Артаньян и три мушкетёра». Но он даже представить себе не мог, что станет зятем Михаила Боярского!
В последние несколько месяцев актёр Дмитрий Певцов проявил себя как интересный блогер, хотя по-настоящему никогда особо соцсетями не интересовался. Просто у артиста появилось больше свободного времени, которое можно посвятить общению с поклонниками «напрямую» — через интернет.
Конституционное совещание отклонило предложение о лишении русского языка в Киргизии статуса официального. С предложением сделать государственным языком только киргизский выступил член конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев.
На видеохостинге YouTube некоторые бабушки заводят каналы и любят выдавать там свои реакции. Среди таких блогеров, например, и Анна Степановна. Ее канал называется «Р.Е.А.К.Ц.И.И. Шоу «Бабушка реагирует». А реакции выдают пенсионерки на что? Да хоть на что. В основном, конечно, на исполнителей песен.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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