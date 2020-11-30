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Участки под семейные захоронения собираются продавать на аукционе
По инф. Парламентской газеты   
30 Ноября 2020 г.
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В новом законопроекте «О похоронном деле» содержится порядок продажи семейных (родовых) участков.

Действующий закон о похоронном деле лишь упоминает, что россияне могут получать семейные участки на кладбищах, но никаких подробностей о том, как это сделать и кто должен им в этом помочь, нет. В связи с этим правила передачи таких участков определяют отдельные акты властей регионов.

Новый законопроект, внесенный депутатом Антоном Жарковым, предлагает ориентироваться на федеральном уровне на московский опыт — в столице семейные участки можно только купить и только через специальные аукционы. То есть сначала будет создан открытый реестр таких участков, где россияне смогут их выбрать, а затем — организован аукцион для продажи земли.

При этом, согласно законопроекту, землю под семейное захоронение можно будет получить и без проведения торгов. Это будет стоить вдвое больше начальной максимальной цены аукциона по аналогичному участку, то есть земля обойдется вдвое дороже.

Также документ устанавливает, кто может быть захоронен на таких участках. Это владелец паспорта на участок, «его близкие родственники, а также братья и сестры родителей, родители супругов».

По инф. Парламентской газеты

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