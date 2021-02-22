Хотите, чтобы личные данные через Сеть не умыкнули? Тогда мотаем на ус!

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Один из советов – не «ходить» по сомнительным ссылкам. А что еще?
В эпоху цифровых технологий кибербезопасность стала неотъемлемой частью жизни современного человека. В цифровом формате находится огромное количество не только данных личного характера, но и информации о банковских счетах и доступе к ним.
Дмитрий Галов, являющийся экспертом по кибербезопасности «Лаборатории Касперского», поделился несколькими советами о том, как человеку уменьшить риск кражи личных данных в сети Интернет, ведь в условиях удаленного способа работы это стало еще более актуальным вопросом.
Основными мерами предосторожности эксперт «Лаборатории Касперского» считает регулярное обновление установленных на компьютере систем безопасности. Также очень важно следить за обновлениями операционной системы ПК, ноутбука или других девайсов. Разработчики ОС ищут ошибки, которыми могут воспользоваться злоумышленники, и устраняют их.
Господин Галов также рекомендует пользователям скачивать программы и приложения исключительно с официальных ресурсов. Эксперт также напомнил, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам, которые могут быть в электронных письмах, социальных сетях и различного рода мессенджерах.
Есть и дополнительные способы защитить свои личные данные
Кроме обычных мер предосторожности, существуют также и определенные меры безопасности. Специалисты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют перед тем как ввести свои личные или платежные данные, удостовериться, что человек находится на нужном для него сайте, электронный адрес которого не вызывает у него подозрений.
Очень важно с осторожностью относиться к телефонным звонкам людей, которые представляются работниками различных банков. Некоторые мошенники практикуют подобного рода схемы для выманивания у людей информации по их банковским картам и счетам. Ни в коем случае нельзя предоставлять по телефону такую информацию, а также сообщать пароли к ним.
Эксперты рекомендуют использовать надежные пароли доступа. Одним из самых надежных видов паролей является такой, который содержит в себе не менее 16 символов. Среди них должны быть не только маленькие, но и заглавные буквы, а также цифры. Такого рода пароль поможет человеку обезопасить свои личные данные.
Легкие же пароли к личным кабинетам или соцсетям, которые состоят из набора однотипных букв или цифр, давно не представляют сложности для злоумышленников.
Используя интернет, стоит понимать, что туда входят не только добропорядочные граждане, но и всех мастей аферисты. И стараться быть в курсе, какими способами можно обезопасить свои личные данные. Да и другим подсказать.
Шествие по миру коронавируса поменяло в нашей жизни многое, в том числе и подходы к работе. Например, прошлый год был отмечен массовым переводом сотрудников на «удаленку». Но не только этим отличился 2020-й. Он был тяжелым еще и в плане обеспечения кибербезопасности (конфиденциальности, целостности данных). Ведь на разные сведения о гражданах кто сейчас только не претендует. И Сеть здесь не исключение – технические возможности активно используют мошенники, которых в интернете просто пруд пруди. Что же делать для уменьшения рисков? Есть несколько советов экспертов.
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