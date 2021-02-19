Здравствуйте, пациент, я ваш доктор-робот!

Сложнейшие хирургические операции, где задействованы не только доктора, но и роботы-ассистенты, проводятся с 2007 года. Плюс таких операций – в меньшей травматичности, а минус – в высокой стоимости. В России первый робот помог провести операцию в 2013 году. Так чем же превосходят эти «железные доктора» нас, людей?

Хирург командует, а робот выполняет

Открытые операции на органах человека и лапароскопия в ближайшем будущем будут заменены малоинвазивными операциями с участием роботов. Этим занимается новое направление в медицине – роботохирургия.

Вмешательство происходит через минимальные разрезы – от 5 до 10 мм. Ассистентом хирурга выступает робот. Во время операции врач не находится у стола и не касается тела больного. Робот получает команды от хирурга и преобразует их в движения медицинских инструментов, которые введены в тело пациента.

Такие операции получили название робот-ассистированных. Врач с помощью особых контроллеров управляет инструментами. Миниатюрная камера, помещенная в тело пациента, отслеживает каждое движение инструментов и передает сигналы врачу. Изображение операционного поля поступает на монитор в 3D-формате с удобным увеличением.

Какими возможностями наделили российкого робота-хирурга

Перед российскими разработчиками медицинских роботов была поставлена задача: создать образец, превосходящий зарубежные аналоги и способный проводить манипуляции более широкого спектра действия.

Новацией отечественной разработки стало применение цифровой системы управления роботом-ассистентом. Цифровая связь позволила передавать рукам хирурга тактильные ощущения от проводимых на теле пациента действий.

Движения врача передаются на инструменты в скорректированном виде: программным методом достигается небывалая в ручном режиме точность движений – до 50 микрон (0,05 мм). Это фактически работа на клеточном уровне, так как размер клетки – 10 микрон.

На манипуляторах закреплены медицинские инструменты. Доктор во время операции управляет ими: зажимает сосуды, прижигает, режет, зашивает. Его движения многократно уменьшаются в масштабе, передаются на крошечные инструменты в теле больного и повторяются максимально точно. Управление роботом комфортное и естественное.

Врач работает в специальных трехмерных очках, которые позволяют регулировать масштаб вмешательства, таким образом сводится к минимуму травматичность.

В операциях с участием роботов применяются специально разработанные миниатюрные медицинские инструменты размером от 5 до 12 мм. Российские роботы дополнительно оснащены лазером для запаивания сосудов без контакта с соседними тканями.

Крепления манипуляторов универсальные и подходят для всех типов операционных столов. Все ключевые агрегаты робота весят не более 12 кг.

Каким медспециалистам придутся кстати возможности «железных доктоов»

Хирургия испытывает большую потребность в проведении операций с участием роботов. Наиболее востребованными являются оперативные вмешательства по удалению опухолей в урологии и гинекологии. В настоящее время все операции проводятся на целом органе или большей его части. Точность регулируется возможностями моторики руки человека — она может быть в пределах 2-3 мм.

Угол поворота и точность зарубежных роботохирургических систем пока не позволяет безопасно проводить операции на головном и спинном мозге, лор-органах. Российская разработка позволит преодолеть эти ограничения.

Предполагается приспособить возможности робота к нуждам невропатологов, кардиологов, пластических хирургов и других узких специалистов. И напоследок заметим: робот-хирург отечественной разработки превосходит западные модели в точности и количестве функций. И еще он более дешев.

Новые технологии заметно меняют нашу жизнь, делают ее интересней и удобней, а также поднимают более высокую планку в работе разных отраслей, в том числе, и медицины. Например, при введении в ассистенты роботов-хирургов операции стали менее травматичными для пациента. Это все здорово! Но в то же время сами реальные доктора могут от пациентов начать отдаляться. При лечении, все знают, важна не только медицинская сторона вопроса, но и душевная. И вряд ли железная машина, даже самая умная, сможет заменить медика в проявлении, к примеру, искренней заботы о больном, вдохновит его на выздоровление и найдет в нужный момент такие слова, после которых пациент загорится желанием жить.

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