Теорию Дарвина об эволюции насекомых доказали спустя 160 лет

Новое исследование, проведенное учеными из Австралии, показало, что знаменитый ученый Чарльз Дарвин 160 лет назад был прав в своей теории об эволюции насекомых, утративших способность летать.

Как известно, большинство современных насекомых умеют летать. Однако в процессе эволюции множество видов утратили эту способность.

Ученые подметили это еще полтора века назад. Они установили, что утрата способности характерна для насекомых, обитающих на островах. Проведенные еще в то время исследования показали, что на небольших островах, которые расположены между Австралией и Антарктидой, почти все насекомые избавились от этой особенности. Даже мухи и мотыльки там не летают, а бегают по суше.

«Конечно, Чарльз Дарвин знал о „привычке“ островных насекомых терять крылья, — говорит ведущий автор исследования Рэйчел Лейхи. — Он и известный ботаник Джозеф Хукер серьезно поспорили о том, почему это происходит. Позиция Дарвина была обманчиво простой. Если вы полетите, то вас унесет в море. А те, кто остается на суше, больше не хотят летать, чтобы произвести следующее поколение. В конечном итоге эволюция сделает все остальное».

Теория Дарвина 160 лет назад подверглась суровой критике. Мнение Хукера поддержало большинство ботаников того времени. Они считали, что Дарвин ошибается. При этом участники дискуссий игнорировали важный факт — практически все субантарктические острова обладают суровым ветреным климатом.

Эти острова считаются одними из самых ветреных мест на Земле. И если Дарвин ошибался, то даже сильный и порывистый ветер не должен был сыграть свою роль в эволюции видов. Только в наши дни ученые решили проверить идеи Дарвина, Хукера и других исследователей того времени.

Для анализа они использовали большой набор недавно полученных данных о насекомых с субантарктических и арктических островов. В результате исследователи пришли к выводу, что в давнем споре прав был именно Дарвин. Ни одна из идей, предложенных Хукером и его сторонниками, в наши дни не смогла объяснить причины утраты насекомыми способности летать.

А вот теория Дарвина, хотя и в слегка измененной форме, свое подтверждение нашла. Моделирование показало, что потеря способности летать действительно может быть связана с ветром. Правда, дело не только в том, что насекомые «боятся», что их может унести в море, как говорил Дарвин. Расчеты современных ученых показали, что суровые погодные условия, в частности сильный ветер, затрудняют полет насекомых и делают его более затратным с точки зрения расходования энергии.

Ведь им приходится тратить много сил на работу крыльев, приводимых в движение энергетически высокозатратной работой мускулов. Поэтому, считают современные исследователи, насекомые перестают вкладывать свою энергию в полет и перенаправляют ее на воспроизводство потомства.

«Примечательно, что спустя 160 лет идеи Дарвина продолжают вносить ясность в науку», — резюмирует Рэйчел Лейхи.

Соавтор исследования, профессор Стивен Чоун из Школы биологических наук, добавил, что антарктический регион — это необычная лаборатория, в которой можно разгадать некоторые из самых непреходящих загадок мира и проверить некоторые из самых важных идей.

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