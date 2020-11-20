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Вологда и компания: названы самые суеверные города России

По инф. Российской газеты   
20 Ноября 2020 г.
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Жители Вологды, Иванова и Брянска оказались самыми суеверными городами в России. Жители этих регионов всегда присаживаются на дорожку, сторонятся черных кошек и не зашивают на себе одежду.

Вологда и компания: названы самые суеверные города России

Четвертое место в рейтинге занял Омск, пятое — Краснодар, шестое — Оренбург, седьмое — Пермь, восьмое — Белогород, 9 — Тамбов. Замыкает десятку самых суеверных городов Челябинск.

Москва оказалась на 21 месте, а Петербург — на 24.

К такому выводу пришли специалисты исследовательского агентства «Zoom market» после телефонного опроса более чем трех тысяч респондентов со всей страны.

В целом 32 процента респондентов сообщили социологам, что считают себя суеверными. 24 процента опрошенных готовы, когда озвучивают какие-то важные планы, постучать по дереву. Через левое плечо при случае плюют 19 процентов респондентов.

  • Обращают внимание на черную кошку, которая перебежала через дорогу, 14 процентов участников опроса, а на дорожку перед долгим путешествием присаживаются 11 процентов респондентов.

Практики посмотреться в зеркало, когда возвращаешься домой, придерживаются 8 процентов участников опроса.

Есть и менее популярные приметы. Так, скрещивают пальцы на удачу 4 процента респондентов, не свистят дома — 3 процента, столько же очень боятся просыпать соль. А мусор по вечерам не выносят два процента участников опроса.

По одному проценту респондентов признались, что не зашивают на себе одежду и не надевают одежду наизнанку, причем, не из соображений удобства, а потому что есть такая примета.

  • Еще о всяческих мистических повериях, за которыми иной раз скрывается очень глубокий смысл - по ссылке.

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