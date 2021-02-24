Кто оставил надпись на картине Мунка «Крик»?

Долгие годы исследователи пытались выяснить, кто оставил надпись: «Такое мог создать только сумасшедший» на знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик».

Эти слова написаны карандашом в углу картины. И эксперты спорили до хрипоты, принадлежит ли авторство самому художнику или это сделали вандалы. Точку в многолетних спорах поставили кураторы Национального музея Норвегии, доказав, что это сделал сам Мунк.

Они еще раз тщательнейшим образом изучили полотно во время подготовки к выставке художника в 2022 году в Осло. Особое внимание уделили загадочной надписи, используя почерковедческую экспертизу и инфракрасный анализ.

«Без сомнения, надпись принадлежит перу Мунка. Почерк, а также события, случившиеся в 1895 году, когда Мунк впервые представил картину в Норвегии, указывают на это», — приводит слова куратора музея Майи Бритт Гуленг РИА Новости.

Эксперты напомнили, что первый же показ картины вызвал жесткую критику в адрес художника. Тогда-то и поползли слухи о его психическом здоровье. Предполагается, что подобная реакция публики глубоко ранила художника, что и побудило его написать: «Такое мог создать только сумасшедший».

Кстати

О том, как родилась идея этой леденящей душу картины Эдвард Мунк написал в своем дневнике: «Я шел по тропинке с двумя друзьями — солнце садилось — неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор — я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фьордом и городом — мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу».

В этом жутком образе соединились и чувства художника, и детские страхи, и постоянное одиночество, и настроения, витавшие тогда в Норвегии. Мунк предпринял несколько попыток запечатлеть на полотне столь поразившую его картину. Всего существует около 40 «Криков». Четыре из них — живописные картины, которые появились между 1893 и 1910 годами. Остальные — графические работы (рисунки или печатная графика).

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