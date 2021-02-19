Назад дороги нет: принц Гарри и его супруга решили не возвращаться в Королевскую семью

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган приняли решение не возвращаться к выполнению рабочих обязанностей членов Королевской семьи, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

— Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что они не вернутся в качестве рабочих членов Королевской семьи, — говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что «хотя мы все опечалены их решением, герцог и герцогиня остаются очень любимыми членами семьи».

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Они переехали в США, отказавшись от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. Королева дала супружеской паре год на принятие окончательного решения о своем будущем, которое они сегодня и озвучили.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...