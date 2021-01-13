«Боль разведу руками»… покойного

Предпогребальные ритуальные действия на Руси были пронизаны суевериями, часть из которых должна была оградить окружающих от несчастья. Именно поэтому старики ревностно следили за соблюдением устоявшихся правил и передавали потомкам знания о магических свойствах покойников и вещей, принадлежавших им.

Руки

Весьма распространенным было лечение крестьян руками усопшего человека. В ряде случаев ладонью умершего проводили по больному месту живого человека и читали слова заговора. Текст заклинания был стандартным, в нем менялось только название недуга, от которого старался вылечиться человек. К примеру, желавший избавиться от головной боли обязан был проговорить слова: «Как рука твоя замерла, так боль моя из головы». Кроме того, целебными свойствами обладал мизинец левой руки почившего, который прикладывали к своему зубу люди, имевшие стоматологические проблемы.

Мыло

Широким магическим спектром обладало мыло, которое использовалось омывальщиками в ритуальном омовении тела покойника. Этот ценный предмет гигиены после исполнения своей миссии применялся в домашней медицине. В Вологодской области мылом, вобравшим в себя все силы мертвеца, полагалось мылиться хворающим людям, которые при этом должны были произносить слова специального заговора. В качестве причитания часто звучало такое: «Как у мертвого ничего не болит, не щемит, так и у меня, внука Даждьбожьего / внучки Даждьбожь — ей, не боли, не щеми, с водой прочь поди!».

Народы коми лечили при помощи такого мыла ревматические болезни, зимнюю слепоту и костные мозоли, считая при этом, что наибольшую пользу от подобного врачевания получали тезки покойного. Кроме того, они практиковали ингаляции: чтобы вылечить больного, бросали на каменку обмылок и заставляли его дышать испаряющимся дымом.

Доставшееся в наследство от усопшего мыло молодые девицы использовали для улучшения состояния кожи, а мамаши купали им малышей, чтобы пресечь их капризы. Замужние барышни подавали его для умывания буйным мужьям, поскольку верили в его усмиряющие свойства. Кстати, с этой же целью мыло покойника принято было брать с собой на судебные разбирательства — так крестьяне пытались подавить рьяность судей.

Топор

Чтобы отвадить от дома злых духов и помочь покойному справиться с нечистой силой, на Руси использовали топор, в языческие времена являвшийся символом бога — громовержца Перуна. В некоторых областях практиковался магический ритуал, в ходе которого один из родных трижды должен был обойти гроб, держа в руках топор, направленный лезвием в сторону умершего. В завершении следовало встать в место, откуда начинался обряд, и ударить по гробу обухом инструмента-амулета.

Смерок

Для изготовления гроба плотник должен был снять точную мерку с покойного, поскольку считалось, что тесный деревянный ковчег будет доставлять усопшему неудобства, а слишком большой — может спровоцировать очередную смерть в его доме. Для обмера мертвеца мастера использовали специально вырезанную по этому поводу реечку, которая называлась смерок. Этой своеобразной линейкой строго возбранялось мерить габариты здравствовавших людей и в особенности ребятишек, которые, согласно поверью, после этой процедуры в лучшем случае перестали бы расти, а в худшем — отправились бы на тот свет вслед за покойником.

Обычно смерок укладывали вместе с покойником в гроб, но пчеловоды Костромской области с большой охотой выпрашивали его у родственников умершего. Наделяя смерок охранительными свойствами, они использовали его на пасеке как инструмент, предотвращающий перелет роя к другому хозяину.

Одежда

Особыми свойствами на Руси обладали нити из савана умершего, которые аккуратно выдергивались из него и тайно вшивались в одежду буйного мужа, для того чтобы он перестал измываться над женой. Желая вдове повторно выйти замуж, на рубашке ее почившего супруга расстегивали все пуговицы. Если же хотели, чтобы вдовец больше не посматривал в сторону женщин, родственницы его жены незаметно подпоясывали ее ниткой.

Коми

У народов коми существовало несколько ритуалов с покойником, которые несли охранительную функцию и помогали предотвратить новые смерти в доме умершего. Хорошей приметой было дотронуться рукой до пятки левой ноги усопшего, подержаться за его ботинок и погладить подошву обуви.

Помимо этого, поощрялось сидение на месте, где лежал гроб с покойником. Более того, не запрещалось проходить перед гробом в момент его выноса, но чтобы это действие имело положительное влияние на живого человека, ему необходимо было моментально перебежать обратно, посмотреть в печную трубу или обмазать грудь песком, взятым по дороге на погост.

Колдуны

Страшный ритуал ожидал «опасных» покойников и людей, при жизни считавшихся колдунами. Кроме того, что их в лучшем случае хоронили в затопляемых землях, обрекая как бы маяться на границе между Явью и Навью, они к тому же подвергались жестокому наказанию.

Чтобы навсегда обезопасить себя от злого воздействия злых сил, крестьяне вонзали в бездыханное тело колдуна осиновый кол, отрубали ему голову, верхние и нижние конечности и засыпали его последнее пристанище камнями, чтобы у него не было возможности выбраться из могилы.

В современной жизни тоже есть место разным ритуалам, завязанным на теме смерти. Например, используется некоторыми людьми земля с кладбищ, которая, верят, что может помочь от разных болезней. Но лучше, наверное, все-таки доверится медицинским специалистам. Хотя это сейчас в иных случаях несколько проблематично – коронавирус.

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По инф. cyrillitsa.ru

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