Обмылок – простая вещь вроде, но после покойника… ох какая «волшебная»!

Обмылок, который оставался после омовения умершего, представлял огромную ценность. Каждый старался выкупить или выменять его у обмывальщиц, а колдуны и знахари и вовсе были готовы на любые ухищрения, чтобы заполучить магический обмылок.

Против недоброго глаза

В древности считали, что большинство болезней возникает по причине сглаза, снять который поможет обмылок, оставшийся после омовения умершего. В ряде этнографических экспедиций по Вологодчине отмечается, что жители верили – обмылок забрал силы почившего и способен передать их живущему. Заболевшего хорошенько намыливали «мертвецким мылом», не забывая проговаривать специально предназначенный для процедуры заговор. В нем живой сравнивался с покойником – мол, как у последнего уже ничего не болит, так и у ныне здравствующего ничего «щемить» не должно. Обязательно упоминался Дажьбог – славянский бог Солнца и плодородия. Остатки сглаза призвана была смыть дождевая вода.

Этнографу Алексею Обухову во время экспедиции в село Ледяны Архангельской области в 2018 году удалось записать знахарский обряд снятия сглаза с младенца при помощи «особенного мыла» и воды. Мать заболевшего малыша в бане должна пропустить воду из одной кружки в другую через дверную ручку. Затем намылить лицо ребенка обмылком после покойника, обтереть личико водой из кружки три раза по часовой стрелке со словами: «Какая мать родила, такая и воспитала». Вытирать детское личико насухо запрещалось. Чтобы заговор против сглаза сработал, вода должна высохнуть сама.

От всех бед – один ответ

Упомянутый этнограф обращает внимание, что при помощи мертвецкого обмылка знахарки не только снимали сглаз, но и останавливали кровь, залечивали раны, заговаривали грыжи и даже возвращали скот, который «закрыл» Хозяин леса или колдун. А вот Н.Будур в книге «Повседневная жизнь колдунов и знахарей в России 18-19 веков» упоминает, что «мертвячьим мылом» натиралась заговоренная тряпочка, которая прикладывалась к больному месту. Причина болей – дело второстепенное. Такой способ чаще всего приходил на выручку во время лихорадки.

Народы коми полагали, что обмылок после покойника – чуть ли не универсальное средство. Например, его использовали для ингаляций – кидали в воду, ставили на печь и заставляли болезного дышать над мыльным паром. С помощью обмылка лечили ревматизм, куриную слепоту и мозоли, при этом считали: лучше всего народное средство подействует на того, кого зовут также как умершего. На Руси полагали, что на теле перешедшего дорогу похоронной процессии обязательно появятся шишки или опухоль. Лечить их казалось вполне логичным мылом, оставшимся после омовения умершего, и веревок, которыми связывали ноги покойника.

Интересный способ использования обмылка приводится в статье Е.Полозиной «Вода в народной медицине и магии славянских народов». Желающие избежать рекрутского набора парни русского Заонежья, умывались мертвецким мылом. Несколько процедур – и вот ты уже выглядишь не краше покойника. Глядишь, в рекруты забракуют.

Для красоты и покорности

Многие девушки на Руси, которые не могли похвастаться природной красотой, устраивали настоящую охоту на мертвецкие обмылки. Они ценились на вес золота, ведь регулярное умывание с мертвецким мылом, может, от ряби и не избавляло, но белизны и румянца лицу точно прибавляло.

Женщины охотно купали малышей, тщательно намыливая их целебным обмылком. Считалось, что такая процедура является лучшим профилактическим средством от любых видов младенческих хворей, в том числе коликов. А еще такое купание помогало в случаях, когда ребенок долго капризничает.

За мертвецким мылом закрепилась репутация средства, помогающего усмирять недругов и успокаивать разгорячившихся противников. Именно поэтому обмылок брали с собой на суд, полагая, что тайное оружие обескуражит противную сторону и поможет победить.

Для непутевого мужа

Старались заполучить ценный обмылок многие женщины. Особенно рьяно – те, чья семейная жизнь не складывалась. Одна загвоздка: найти требовалось мыло, которым омывали покойника-мужчину. Если муж пил по-черному, достаточно было постирать обмылком его вещи. Если не помогло – капнуть немного мыльного раствора в рот, когда благоверный валяется в беспамятстве.

Желающим увидеть в глазах мужа больше доброты и тепла, а также пресечь бесконечные побои, рекомендовалось подсунуть мыло мужу во время умывания. Такая нехитрая уловка, считалось, гарантирует нужный результат.

Использовали обмылок и бабы-разлучницы. Н.Степанова в книге «1777 новых заговоров сибирской целительницы» приводит пример, когда заговоренное знахаркой мыло любовница подкидывает в баню. Вымоются таким муж с женой и охладеют друг к другу – к радости той, что подкинула магический обмылок. Помаются, помаются, да и разбегутся. А экс-супруг прямиком попадет в лапы довольной разлучницы. Хорошо, что существовал на этот заговор отворот. Следовало купить без торга 12 самых красивых головных платков – настолько нарядных, чтобы не хотелось снимать. Платки нужно раздать 12 женщинам, а вручая последний, обязательно произнести заклинание: «Пока платки в дыры не порвутся, никакие силы зла Рабов Божьих (назвать имена супругов) не коснутся». Противодействие магической силе покойницкого мыла не из дешевых, но кто ж экономит на собственном счастье?

Хорошо, наверное, иметь чудо-средство, которое и от болезней поможет, и красоту даст, и непутевого мужа вразумит. А для тех, кто не верит в такое вот «волшебство» есть сейчас много других средств. От хворей – современная медицина, для привлекательности – косметология, а от мужа, с которым не ладится семейная жизнь – отделы ЗАГС, где можно сказать до свидания «любимому» и отправиться затем на поиски новой второй половинки.

А что еще интересного было на Руси?

По инф. cyrillitsa.ru

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