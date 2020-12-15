Знай наших! Школа искусств из Братска названа одной из лучших в стране

Объединенная детская школа искусств № 3 Братска стала одной из лучших в стране. Она вошла в число победителей конкурса «Лучшая детская школа искусств», который ежегодно проводит министерство культуры РФ. Это – смотр учреждений системы детского художественного образования страны, сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в этом году участие в конкурсе приняли 148 детских школ искусств из 67 регионов России. Лауреатами стали десять из них, в том числе Объединенная детская школа искусств № 3 города Братска. Она является методическим центром для школ искусств всей северной части Иркутской области. Учреждение трижды побеждало в конкурсе «Образцовое учреждение культуры Иркутской области». В 2014 году стало победителем общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств России».

Преподаватели и учащиеся Объединенной детской школы искусств № 3 города Братска принимают активное участие в общественной жизни города, ежегодно проводят до 300 выступлений, выставок и лекций, организуют благотворительные концерты. Каждый год на них собирают около 200 тысяч рублей, средства направляются на помощь нуждающимся семьям города. Работы учащихся художественного отделения украшают предприятия и учебные заведения Братска. Воспитанники школы сделали иллюстрации для 25 книг поэтов и писателей Братска.

На базе Объединенной детской школы искусств проходят мастер-классы и лекции известных музыкантов, среди которых итальянский виолончелист Умберто Клеричи, французский саксофонист Жюльен Пети, профессора Московской консерватории, Российской академии музыки им. Гнесиных. Учащиеся школы являются стипендиатами министерства культуры РФ, губернатора Иркутской области, мэра Братска, Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена».

– Эти успехи стали возможными благодаря работе всех преподавателей и директора Левона Азизяна, который возглавляет учреждение уже 33 года. Поднятие престижа музыкальной культуры, духовное воспитание подрастающего поколения стало делом его жизни. Мы очень рады тому, что в Братске работает одна из лучших детских школ России, которая формирует уникальное культурное пространство не только в северной столице, но и во всей Иркутской области, – отметил Руслан Дячук.

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По инф. Телеинформа

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