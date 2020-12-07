«Молодые дарования России»: артисты Приангарья блеснули во всероссийском конкурсе

Пятеро юных артистов Приангарья стали лауреатами общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Конкурс состоялся в режиме онлайн в два тура, за победу боролись 687 участников из 74 регионов России. Это воспитанники детских школ искусств и студенты профессиональных учреждений в возрасте от 13 до 19 лет. Члены жюри выбирали лучших в 10 номинациях.
Как сообщает пресс-служба главы региона, второе место в номинации «Фортепиано» заняла 18-летняя Элина Жеглова. Она учится на третьем курсе Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена. Девушка многократно становилась лауреатом и дипломантом различных конкурсов, является стипендиатом губернатора Иркутской области и мэра Иркутска.
В номинации «Народные и национальные инструменты, домра» второе место завоевала 14-летняя Юлия Кузнецова. Она занимается в Детской школе искусств №3 Ангарска. Девушка является участницей фольклорного ансамбля «Реченька» и квартета русских народных инструментов «Забава», имеет множество наград российского и международного уровня.
Третье место в конкурсе взял солист Егор Васильев. Он выступал в номинации «Сольное народное пение». Егор – студент четвертого курса Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена, солист хора русской песни «Прибайкалье». В репертуаре артиста присутствуют лирические, плясовые и народные песни в современной музыкальной обработке.
Третью строчку пьедестала в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты, саксофон» занял и 13-летний Савелий Тютин. Он учится в объединенной детской школе искусств № 3 Братска, является лауреатом международных конкурсов, обладателем Гран-при на конкурсе в Зальцбурге (Австрия).
В номинации «Живопись, акварельная живопись» третье место у 18-летней художницы Анны Пробст. Она постоянная участница художественных выставок, неоднократный победитель творческих конкурсов. Девушка училась в Детской художественной школе №1 Ангарска, а сейчас является студенткой Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва), где осваивает специальность «художник-реставратор».
Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» проходит ежегодно. Его учредителем является Министерство культуры РФ, организатор – Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского.
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