ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Жителей Приангарья зовут присоединиться к экологическому диктанту
По инф. Телеинформа   
10 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Всероссийский Экологический диктант, приуроченный ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, пройдет 15 и 16 ноября в онлайн-формате. Жителей Иркутской области приглашают принять участие.

Жителей Приангарья зовут присоединиться к экологическому диктанту

Для этого необходимо зарегистрироваться на портале экодиктант.рус в указанные даты и пройти онлайн-тестирование.

Участникам диктанта предстоит ответить на вопросы по экологии и защите окружающей среды. Мероприятие призвано повысить экологическую грамотность, культуру россиян и популяризовать экологические знания.

В настоящий момент на портале Экодиктанта доступны экопросветительские уроки для подготовки, а также подробные видеоинструкции, полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений.

Всех участников ждут сертификаты, а победителей и призеров – дипломы и памятные подарки.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 