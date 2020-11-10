Жителей Приангарья зовут присоединиться к экологическому диктанту

Всероссийский Экологический диктант, приуроченный ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, пройдет 15 и 16 ноября в онлайн-формате. Жителей Иркутской области приглашают принять участие.

Для этого необходимо зарегистрироваться на портале экодиктант.рус в указанные даты и пройти онлайн-тестирование.

Участникам диктанта предстоит ответить на вопросы по экологии и защите окружающей среды. Мероприятие призвано повысить экологическую грамотность, культуру россиян и популяризовать экологические знания.

В настоящий момент на портале Экодиктанта доступны экопросветительские уроки для подготовки, а также подробные видеоинструкции, полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений.

Всех участников ждут сертификаты, а победителей и призеров – дипломы и памятные подарки.

По инф. Телеинформа

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