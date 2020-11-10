Жителей Приангарья зовут присоединиться к экологическому диктанту

Всероссийский Экологический диктант, приуроченный ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, пройдет 15 и 16 ноября в онлайн-формате. Жителей Иркутской области приглашают принять участие.
Для этого необходимо зарегистрироваться на портале экодиктант.рус в указанные даты и пройти онлайн-тестирование.
Участникам диктанта предстоит ответить на вопросы по экологии и защите окружающей среды. Мероприятие призвано повысить экологическую грамотность, культуру россиян и популяризовать экологические знания.
В настоящий момент на портале Экодиктанта доступны экопросветительские уроки для подготовки, а также подробные видеоинструкции, полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений.
Всех участников ждут сертификаты, а победителей и призеров – дипломы и памятные подарки.
После трагической гибели Валентины Легкоступовой её последнему мужу, спортсмену Юрию Фирсову, журналисты уделяют повышенное внимание. Семья артистки считает его виновным в смерти певицы и настаивает на более детальном расследовании дела.
В Ростовской области возбуждено уголовное дело о геноциде в городе Миллерово и его окрестностях с 1942 по 1943 годы. К преступлению причастны солдаты и офицеры 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721.
Специалисты маркетингово-информационной компании J.D. Power and Associates (США) и испанской Организации потребителей изучили рынок бытовой техники и опубликовали результаты тестов. Итоги отличаются кардинально.
На этапе Кубка России в Казани определилась победительница в женском одиночном катании. За победу боролись две спортсменки, тренирующиеся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Александра Трусова и Алена Косторная.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.