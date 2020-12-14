 Землетрясение «оживило» старинные часы в ангарском музее

В Ангарском музее часов после землетрясения, произошедшего рано утром 10 декабря, пошли часы, которые несколько лет пытались починить и завести. Об этом рассказала заведующая экспозиционным отделом Музея часов Наталья Сметнёва.

Рано утром 10 декабря в музее часов в Ангарске сработала сигнализация. На место вызвали охрану, но к счастью, никакие похитители в помещения проникнуть не пытались: всему виной оказался сильный подземный толчок. В результате землетрясения по стенам музея пошли небольшие трещины, а экспозиция не пострадала: лишь у одного из экспонатов отвалился маятник, его тут же вернули на место. Но зато природный катаклизм помог совершиться маленькому чуду – в музее начали работать сразу двое часов, которые давно не могли завести.

Сначала сотрудники музея заметили, что пошли часы «Фонарь» с боем.

– Часовой мастер пытался их завести несколько лет, но что-то как-то они у нас капризничали. Часы эти очень интересные: они выполнены в корпусе 18 века, а часовой механизм вставлен 19 века. То есть их создавали в подражание часов, которые делали в Европе в 17-18 веках, – рассказывает Наталья Сметнёва. – Почему они называются «Фонарь»? Дело в том, что в Европе, начиная с 16 века, улицы освещались с помощью газовых фонарей. В этой форме и выполнены часы, хотя, конечно, сами они не светятся. Часы уникальные, очень красивые, украшены изображением солнца на циферблате. После землетрясения они у нас сами по себе пошли и начали бить.

Чуть позже сотрудники обнаружили, что пошли ещё и японские часы конца 19-начала 20 века. Заметили это не сразу, потому что бьют они гораздо тише. Эти часы выполнены в форме пагоды, украшены камнями и перегородчатой эмалью.

И те, и другие часы очень старые и находятся в музее со времён его основателя – Павла Курдюкова, который создал его в 1968 году. Ангарский музей часов стал первым музеем часов в России и основой для него послужила коллекция Павла Курдюкова, которая формировалась на протяжении более 50 лет.

На сегодня в музее экспонируется около 500 предметов, ещё несколько тысяч находятся в фондохранилище. Собрание часов, очень разнообразное и интересное: часы 18-20 веков стран Западной Европы, России, Японии в корпусах из бронзы и мрамора, фарфора и дерева. Недавно коллекцию пополнили переданные в дар немецким коллекционером Йоханнесом Альтмеппеном несколько сотен экземпляров часов советского производства. Музей принимает посетителей со вторника по пятницу.

– На экскурсии мы записываем предварительно по пять человек, а так можно прийти свободно, но мы следим, чтобы много посетителей одновременно в залах не было. Регулярно проводим санацию помещений, обрабатываем дезинферкторами все ручки, поверхности, – сказала Наталья Сметнёва.

Ангарский музей часов принимает посетителей по адресу: улица Карла Маркса, 31.

Телефон: (3955)52-33-45.

По инф. Телеинформа

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