Заметает зима, заметает. За три дня половина месячной нормы снега выпала!

В Иркутске, по данным Гидрометцентра, за прошедшие выходные и в ночь на 25 января выпало около 6 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.

Напомним, вторая декада января тоже выдалась в регионе многоснежной. Такое количество осадков – от 1,5 до 4 декадных норм наблюдалось впервые за последние 40 лет.

В связи с обильными осадками на улицах и во дворах областного центра 25 января ведется очистка территории. На дороги выведено более 100 единиц специализированной техники и 200 человек.

– Мы ожидали усиления снега сегодня ночью, поэтому заранее подготовили к выводу на линию дополнительный объем техники. На данный момент в местах с повышенным пешеходным трафиком очистка улиц, преимущественно, ведется ручным методом. Когда час пик пройдет, на дороги выйдет техника и начнется активная фаза уборки, – отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Малыхин.

С городских улиц за выходные было вывезено более 6000 тонн снега. За работой техники можно наблюдать онлайн на сайте администрации Иркутска, там же можно увидеть, какие улицы запланированы для очистки на ближайшие сутки.

Автомобилистам напоминают, что в условиях сильных снегопадов неминуемо снижается коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием, чтобы избежать аварийных ситуаций необходимо соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию до впередиидущего транспорта.

В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по номеру: 8 (3952) 520-112. Также можно обращаться по телефонам комитетов по управлению административными округами: Правобережный округ – 8 (3952) 24-11-20; Октябрьский округ – 8 (3952) 52-02-48; Свердловский округ – 8 (3952) 52-03-51; Ленинский округ – 8 (3952) 52-04-12.

По инф. Телеинформа

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