Забил до смерти? Молодого отчима обвиняют в убийстве малыша

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве малолетнего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, по версии следствия, вечером 7 сентября 23-летний парень умышленно избил малыша своей сожительницы, нанеся ему удары в голову, живот и по спине. В результате мальчик получил травмы печени и желчного пузыря и скончался в реанимации в этот же вечер. Молодой человек после совершения преступления скрылся.

Его поймали на следующий день. Известно, что ранее парень неоднократно был судим за преступления против собственности и половой свободы личности, за которые реально отбывал наказание в исправительной колонии.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

По инф. Телеинформа

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