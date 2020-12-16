Вот радость-то! Пенсионерам подняли прожиточный минимум

Прожиточный минимум для пенсионеров в Иркутской области на 2021 год на сессии ЗС 16 декабря утверждён в размере 10 тысяч 540 рублей. Это на 537 рублей больше, чем по закону, принятому в сентябре 2020 года.

Как пояснила глава Минтруда Иркутской области Наталья Воронцова, прожиточный минимум пенсионера в регионах устанавливается после прогнозной величины по России, которую определяет федеральный Минэкономразвития. Обычно это происходит до 25 августа. Однако, в этом году профильное ведомство меняло прогноз четыре раза.

– После того как мы с вами 16 сентября приняли закон о прожиточном минимуме на уровне 10 тысяч 3 рублей, 6 ноября получили новую прогнозную величину по России на уровне 10 тысяч 22 рублей. Потому мы вынуждены были пересчитать прожиточный минимум в своём регионе, – сказала Наталья Воронцова.

Она отметила, что теперь получать социальную доплату, чья пенсия не дотягивает до уровня прожиточного минимума, смогут на 5,2 тысячи человек больше. Это 93,7 тысяч человек. В результате расходы бюджета Иркутской области вырастут до 98,2 миллионов рублей.

– Сейчас эти законы принимают все субъекты Российской Федерации, и мы идём в общем темпе с другими регионами СФО. Механизм, который нам предлагает Минтруд России, выглядит так: после того как закон будет подписан, у региона возникнет обязательство по включению расходов в областной бюджет. Будет подписано соглашение о софинансирования с Российской Федерацией и в рамках уточнения регионального бюджета в 2021 году необходимо будет внести 98,2 миллиона рублей в расход бюджета, – прокомментировала глава областного Минтруда.

Чиновница также напомнила, что прожиточный минимум устанавливается не как индикатор того, что на эти средства человек должен пытаться прожить. Это величина для определения уровня бедности, которая позволяет назначить социальную поддержку.

– Никто из чиновников не говорит, что люди должны на этот уровень жить. Это нужно для того чтобы оказать помощь гражданам, которые, к сожалению, по тем или иным причинам получают такой доход. Социальную доплату получают и дети, потерявшие кормильца, и инвалиды первой, второй, третьей группы, и наши безработные – те, кто не имеет трудового стажа, – пояснила министр.

По инф. Телеинформа

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