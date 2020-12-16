Вот радость-то! Пенсионерам подняли прожиточный минимум

Прожиточный минимум для пенсионеров в Иркутской области на 2021 год на сессии ЗС 16 декабря утверждён в размере 10 тысяч 540 рублей. Это на 537 рублей больше, чем по закону, принятому в сентябре 2020 года.
Как пояснила глава Минтруда Иркутской области Наталья Воронцова, прожиточный минимум пенсионера в регионах устанавливается после прогнозной величины по России, которую определяет федеральный Минэкономразвития. Обычно это происходит до 25 августа. Однако, в этом году профильное ведомство меняло прогноз четыре раза.
– После того как мы с вами 16 сентября приняли закон о прожиточном минимуме на уровне 10 тысяч 3 рублей, 6 ноября получили новую прогнозную величину по России на уровне 10 тысяч 22 рублей. Потому мы вынуждены были пересчитать прожиточный минимум в своём регионе, – сказала Наталья Воронцова.
Она отметила, что теперь получать социальную доплату, чья пенсия не дотягивает до уровня прожиточного минимума, смогут на 5,2 тысячи человек больше. Это 93,7 тысяч человек. В результате расходы бюджета Иркутской области вырастут до 98,2 миллионов рублей.
– Сейчас эти законы принимают все субъекты Российской Федерации, и мы идём в общем темпе с другими регионами СФО. Механизм, который нам предлагает Минтруд России, выглядит так: после того как закон будет подписан, у региона возникнет обязательство по включению расходов в областной бюджет. Будет подписано соглашение о софинансирования с Российской Федерацией и в рамках уточнения регионального бюджета в 2021 году необходимо будет внести 98,2 миллиона рублей в расход бюджета, – прокомментировала глава областного Минтруда.
Чиновница также напомнила, что прожиточный минимум устанавливается не как индикатор того, что на эти средства человек должен пытаться прожить. Это величина для определения уровня бедности, которая позволяет назначить социальную поддержку.
– Никто из чиновников не говорит, что люди должны на этот уровень жить. Это нужно для того чтобы оказать помощь гражданам, которые, к сожалению, по тем или иным причинам получают такой доход. Социальную доплату получают и дети, потерявшие кормильца, и инвалиды первой, второй, третьей группы, и наши безработные – те, кто не имеет трудового стажа, – пояснила министр.
В ходе визита в Рязань писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, состоялось открытие градозащитной мастерской Есенин-центра под эгидой «Культурного фронта» и его проекта по спасению деревянной Рязани.
На минувшей неделе Владимир Путин обнаружил, что цены в стране выросли даже на те продукты, которые никак не связаны с трудностями, доставляемыми пандемией. И потребовал исправить ситуацию в течение недели.
После того, как в театрах ввели более жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса и разрешили заполнять зрительные залы лишь на 25 процентов, в Большом театре все билеты на спектакли раскупаются буквально за полтора — два часа.
Жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан вводятся 16 декабря в Германии и продлятся все новогодние праздники. Необходимость новых мер вызвана высоким уровнем угрозы массового распространения коронавируса в стране.
Кто пальмы выращивает дома, кто денежное дерево, кто лимоны. А некоторые люди хотят, чтобы в их доме рос эвкалипт. На сегодняшний день известно около 700 видов такого растения, для домашнего же выращивания растения подойдут не все эти сорта, а примерно полсотни из них. Где приобрести такое растение? В цветочном магазине, конечно, можно найти также и предложения купить эвкалипт оптом.
Все знают, что бумага делается из деревьев, но мало кто в курсе, сколько еще ущерба природе и людям причиняет производство бумажных продуктов. Подробно об этой проблеме рассказала экотренер и создатель проекта «Неваляшка-шеринг» Полина Кособокова.
Стремительное распространение COVID-19 повлияло на доходность иностранных инвесторов, однако намеченные планы всё равно продолжают реализовываться. Недавно состоялась встреча представителей российского и японского рынка, где обсуждались дальнейшие планы развития игорных зон. Также были представлены самые перспективные проекты и субъекты, которые можно реализовать уже в ближайшее время. По мнению экспертов, в Приморском крае задействована эффективная инвестиционная политика, но некоторые проекты всё же приостановлены из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Для развлечений в качественные игровые слоты достаточно воспользоваться лицензионными онлайн-казино. Такие клубы предлагают клиентам безопасность и защиту персональных данных. Так, например, регистрируясь на сайте https://amberstevens.net/, можно не беспокоиться о вероятных хакерских атаках и утечки информации. Система надежно защищает всю личную информацию пользователей.
Только 10 российских регионов по состоянию на 1 ноября 2020 года обеспечили доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.
Федеральное агентство лесного хозяйства объяснило, каким образом можно добыть живую елку, выбрав ее на свой вкус. В некоторых регионах елку можно подобрать самому на лесном участке и срубить под присмотром специалиста.
Почти 20% российских пенсионеров не против того, чтобы стать блогерами. Им есть, чем поделиться с подписчиками, они готовы рассказывать о себе, своих буднях и путешествиях, а также давать дельные советы, вспоминать молодость и рассуждать о здоровье.
Граждан России ожидает тяжелый во всех смыслах 2021 год, который вполне можно будет назвать годом постепенно деградации и затухания. Поэтому все надежды на то, что 2020 год с его многочисленными испытаниями останется позади и наступит период восстановления, тщетны. Такое тревожное мнение озвучил российский политолог Георгий Федоров.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.