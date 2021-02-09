Вот повезло! Молодая мама выиграла в лотерею загородный дом

Жительница Иркутской области Виктория Иост выиграла в лотерею загородный дом. Об этом сообщает пресс-служба компании «Столото».
– Я стала покупать билеты, когда папа выиграл в лотерею 6 тысяч рублей. Крупных выигрышей у меня не было до тех пор, пока мама не подарила лотерейный билет на 423-й тираж «Жилищной лотереи», – рассказывает она.
По итогам розыгрыша жительница Иркутской области стала обладательницей загородного дома стоимостью 1 миллион рублей и дополнительно 100 тысяч рублей.
– У мамы оказалась счастливая рука. Она подарила нам с братом на Новый год по билетику. Трансляцию розыгрыша мы не смотрели, было не до того. Свой билет я проверила на следующий день, когда близкие были рядом. Брат сказал, что я везучая и должна с ним делиться! Надеюсь, весь год у меня будет удачный, – говорит победительница.
Приз она забрала деньгами, чтобы купить автомобиль. Часть средств подарит брату. Сообщается, что девушка работает в фотостудии и много времени уделяет воспитанию дочери.
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