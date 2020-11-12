Волонтёров зовут на будкострой для собак из приюта «Пять звёзд»

В субботу, 14 ноября, в Иркутске пройдет добровольческая акция по строительству будок для собак, вывезенных из приюта «Пять звезд» в Карлуке. «Большой #будкострой» состоится в питомнике «К-9».

– Ну что, кто там хотел встретиться, да повода не было? Итак, в эту субботу буду в #К9, строить будки для новых поселенцев (их было 300+, а стало на 180+ больше). Материалы будут. Предлагаю создавать самоорганизованные бригады, без центральной организации. Это значит, что в каждой бригаде должны быть инструменты (пила, шуруповерт, топор, молотки), метизы (гвозди, саморезы для досок и фанеры с брусками), удлинители, – написал в соцсетях Сергей Мядзелец, организатор акции.

Также Сергей Мядзелец отметил, что одежда, термосы и еда должны быть подготовлены волонтерами самостоятельно.

Напомним, ранее поводом для организации проверки со стороны ветслужбы послужило заявление общественного инспектора в сфере обращения с животными Елены Прадчук. В ходе визита в приют инспектор зафиксировала на видео нарушение требований по обращению с животными со стороны ООО «Пять звезд». Кроме того, служба направила письмо в ГУ МВД по Иркутской области для проверки фактов жестокого обращения с животными в отношении ООО «Пять звезд». За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Государственные инспекторы ветслужбы 7 и 8 ноября осматривали помещения приюта, оценивали клиническое состояние содержащихся там животных. Во время контрольных мероприятий были выявлены нарушения правил их содержания, в том числе правил карантинирования, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек.

При этом 8 ноября в ходе инспекторской проверки деятельности приюта ООО «Пять звезд» был зафиксирован случай массового изъятия животных из приюта представителями зоозащитного сообщества. Как сообщают активисты, вывезены все животные и сейчас большая часть из них находится в питомнике К-9.

Между тем, как отмечают в ветслужбе региона, инцидент с вывозом животных с места контрольных мероприятий создал серьезные проблемы для проведения ревизии в приюте. Оценку действиям лиц, проводивших изъятие животных, должны будут дать правоохранительные органы.

Зоозащитники, в свою очередь, создали петицию с требованием привлечь к ответственности руководство приюта «Пять звезд» в Карлуке, её подписали уже больше 33 тысяч человек. К ситуации подключился глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием взять на контроль эту тему. Также проверку организовала прокуратура.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал свою оценку происходящему в приюте для бездомных животных «Пять звёзд» в посёлке Карлук Иркутского района.

В это время Иркутская станция по борьбе с болезнями животных обследует собак и кошек, спасенных из «Пяти звезд». По результатам клинического осмотра неидентифицированных животных, проведенного ветеринарными врачами с 9 по 11 ноября 2020 года, у части собак отмечается истощение и признаки инфекционных заболеваний, обезвоживание.

Сейчас для помощи животным срочно требуются лекарства: физраствор, раствор Рингера, глюкоза, метрагил, гепарин в ампулах, террамицин в виде спрея, анальгин, но-шпа, демидрол в ампулах, фурасемид и лазикс (ветаптека). Также крайне необходим ряд медикаментов для животных, пеленки, перчатки, материал для перевязки и витамины. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Кроме того, животным требуются корм и продукты. Пригодятся старые покрывала, одеяла, полотенца, войлок, тряпки для уборки и прочий текстиль, солома и опилки для вольеров и утепления будок.

Неравнодушные жители региона могут также взять шефство над животными. Для этого необходимо приехать в приют и взять питомца под свою опеку, пролечить и кормить до тех пор, пока он не придет в норму. Можно приезжать в приют и помогать волонтерам лечить, кормить собак, убираться в вольерах и менять животным воду. Приветствуется также помощь ветеринаров.

По инф. Телеинформа

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