ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Водитель, дважды переехавший пенсионерку, теперь должен ей полмиллиона
По инф. Телеинформа   
17 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Ангарский городской суд огласил приговор местному жителю, который в 2019 году сбил 64-летнюю пенсионерку. Ему назначено четыре года три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также он возместит пострадавшей моральный вред, оцененный в 500 тысяч рублей.

Водитель, дважды переехавший пенсионерку, теперь должен ей полмиллиона

Напомним 22 октября 2019 года во дворе 6 микрорайона Ангарска 35-летний водитель Сузуки Свифт сбил женщину, после чего, скрываясь с места происшествия, повторно проехал по потерпевшей. В результате происшествия женщина получила переломы ног и ребер.

Как сообщает пресс-служба суда, ангарчанин принес извинения потерпевшей стороне и частично признал вину в совершении преступлений.

Изначально ему были предъявлены обвинения по статьям 264, 30 и 105 УК РФ – нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также покушение на убийство соответственно. Однако суд не усмотрел оснований для квалификации действий подсудимого 30 и 105 статьям УК, поскольку покушение на убийство возможно с прямым умыслом. А доказательств прямого умысла не было представлено. В связи с этим была переквалификация со 105 на 111 статью Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В суде отметили, что потерпевшая сторона не планирует обжаловать приговор. Осужденный намерен подать апелляционную жалобу.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 