Водитель, дважды переехавший пенсионерку, теперь должен ей полмиллиона

Ангарский городской суд огласил приговор местному жителю, который в 2019 году сбил 64-летнюю пенсионерку. Ему назначено четыре года три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также он возместит пострадавшей моральный вред, оцененный в 500 тысяч рублей.

Напомним 22 октября 2019 года во дворе 6 микрорайона Ангарска 35-летний водитель Сузуки Свифт сбил женщину, после чего, скрываясь с места происшествия, повторно проехал по потерпевшей. В результате происшествия женщина получила переломы ног и ребер.

Как сообщает пресс-служба суда, ангарчанин принес извинения потерпевшей стороне и частично признал вину в совершении преступлений.

Изначально ему были предъявлены обвинения по статьям 264, 30 и 105 УК РФ – нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также покушение на убийство соответственно. Однако суд не усмотрел оснований для квалификации действий подсудимого 30 и 105 статьям УК, поскольку покушение на убийство возможно с прямым умыслом. А доказательств прямого умысла не было представлено. В связи с этим была переквалификация со 105 на 111 статью Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В суде отметили, что потерпевшая сторона не планирует обжаловать приговор. Осужденный намерен подать апелляционную жалобу.

По инф. Телеинформа

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