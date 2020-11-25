Власти думают над новыми правилами отлова и содержания бездомных собак

Иркутская область находится на среднем уровне по финансированию отлова и содержания животных без владельцев.

Об этом в прямом эфире заявил руководитель областной службы ветеринарии Сергей Шевченко. Правда, при этом уточнил, что такие выводы сделаны на основе анализа нормативов только в 14 регионах РФ.

– У семи субъектов этот норматив несколько выше, чем у нас, – отметил он, – у остальных он, наоборот, ниже.

Напомним, в Иркутске на муниципальный конкурс по отлову животных без владельцев уже длительное время выходит только приют «Пять звезд», вокруг обращения которого с собаками в ноябре разгорелся скандал – и далеко не первый. Все остальные приюты отказываются от участия в конкурсе из-за слишком низкой оплаты, не окупающей расходов на отлов, стерилизацию, реабилитацию и содержание.

По словам Сергея Шевченко, до нового года планируется разделить существующий норматив для обеспечения большей прозрачности и контроля:

– Чтобы исполнитель мог отчитаться только за те мероприятия, которые он провел, соответственно оплата из бюджета будет осуществляться по конкретным мероприятиям.

По инф. Телеинформа

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