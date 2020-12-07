Выяснилось: почти четверть работающего населения не высыпается по будням

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос и выяснила, сколько часов жители Иркутской области спят в рабочие дни. Выяснилось, что 65,5% населения обычно спят по 6-8 часов, 22,4% – по 4-6 часов, а тех, кто спит меньше 4 часов среди опрошенных не оказалось.
Как сообщает пресс-служба HeadHunter, жителей Приангарья, которые спят больше 8 часов в сутки, насчитывается 8,6%, что чуть меньше, чем в среднем по стране.
При этом в целом по России доля тех, кто явно недосыпает, примерно столько же, как и в Иркутской области: 22,1% спят от четырех до шести часов, 0,9% - меньше четырех. Те, кто обычно спит менее шести часов в сутки, чаще всего встречаются среди респондентов из Калининградской области (34,1%), Саратовской области (34%), а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (33,3%). В свою очередь, любителей поспать дольше восьми часов больше всего в Томской области (21,4%), Ростовской области (21,3%), а также в Ярославской и Кемеровской областях (по 19,3%).
Интересно, что недосып чаще встречается среди начинающих специалистов – среди них 25,6% спят меньше шести часов в день. В то же время, именно среди этой категории респондентов больше всего тех, кто может позволить себе сон продолжительностью от восьми часов – 12,5%. Для сравнения: только 9,8% руководителей среднего звена и 10,9% глав организаций спят больше восьми часов в рабочие дни.
С точки зрения профессиональной принадлежности больше всего «сонь» в сферах «Добыча сырья» (18,9% спят более восьми часов), «Наука, образование» (17%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (16%). Максимально короткий сон обычно встречается среди сотрудников служб безопасности (37,1% спят менее шести часов в день), в сфере туризма и ресторанов (32,7%), а также среди юристов (32,9%).
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