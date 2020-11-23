Крики, хамство и кумовство… От чего страдает рабочий люд в Иркутске?

Служба исследований hh.ru (HeadHunter), сайта по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Иркутской области и выяснила, что лишь 30% из них никогда не сталкивались с абьюзом на работе, остальные хотя бы иногда подвергались жесткому отношению и психологическому давлению.
- Чаще всего это абьюз со стороны начальства – с ним имели дело 46% жителей Иркутской области. Чаще всего сотрудники сталкиваются с психологическим давлением со стороны начальства в сфере HR и медицине. О некорректном поведении коллег сообщили только 37%. Интересно, что это самый высокий показатель по сравнению с другими регионами Сибири, - отмечает Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.
Основное проявление жесткого отношения к работникам в Иркутской области — это обесценивание труда (48%), разговоры на повышенных тонах (43%), а также хамство и грубость (40%). Самое редкое проявление абьюза — кумовство и блат (15%), а также насмешки и издевательства (15%). Интересно, что женщины чаще, нежели мужчины, жалуются на плетение интриг и распространение сплетен, а мужчины – на нецензурную брань и кумовство, сообщает пресс-служба HeadHunter.
52% жителей области, подвергшихся абьюзу, пытались самостоятельно разрешить конфликт путём переговоров, 41% - увольнялись, 13% - обращались к вышестоящему начальству, 2% - переходили работать в другой отдел компании, 2% - обращались в отдел по работе с персоналом. Кроме того, 30% оставляли все как есть и ничего не делали для разрешения конфликта.
Никогда не страдали от нервных срывов, вызванных этой ситуацией, 39% жителей региона, подвергавшихся жесткому отношению и психологическому давлению на работе. 4% рассказали, что нервные срывы из-за сложных взаимоотношений на работе бывают регулярно, у 28% они были один-два раза, у 17% - больше двух раз.
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