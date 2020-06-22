Выставка «Оружие Победы» открылась в городском музее имени Сибирякова

В отделе истории Иркутского городского музея имени Сибирякова открылась выставка «Оружие Победы».
Как сообщает пресс-служба музея, она приурочена к годовщине парада Победы, который проходил в Москве 24 июня 1945 года и посвящена иркутянам – участникам этого важного события.
В экспозиции представлено более 10 единиц оружия, которое состояло на вооружении РККА, показаны юбилейные награды, литература с воспоминаниями свидетелей парада - наших землячков. Здесь же можно посмотреть хронику того времени, узнать фамилии и увидеть некоторые сохранившиеся фотографии представителей земли Прибайкалья, свидетелей событий на Красной площади 1945 года.
Выставка будет открыта в течении месяца по адресу: ул. Франк-Каменецкого, 16а, телефон для справок: 710-161, 710-422, выходной день – среда. При посещении музея необходимо иметь с собой защитную маску.
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