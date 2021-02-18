Аномальный январь! Три месячных нормы снега выпали

В январе в Иркутской области выпала трехмесячная норма снега (39 мм при норме 12 мм). Об этом рассказала заведующая базовой кафедры Института солнечно-земной физики СО РАН – кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева. Она отметила, что январская снежная аномалия превысила предыдущий рекорд 1956 года (38 мм). Кроме того, по ее словам, к середине февраля в Иркутске уже выпала месячная норма осадков. В целом, зимняя климатическая норма осадков превышена в 1,6 раза.

Инна Латышева подчеркнула, что обильные снегопады отмечались и в центральном регионе, и на Урале, а в обычно малоснежной Чите в январе выпала четырехмесячная норма осадков.

— Кроме того, сильнейшие снегопады отмечались в Испании, Италии, Австрии, Японии и США. Что еще более удивительно, в середине зимы снег выпал в пустыне Сахара и в Саудовской Аравии. Очевидно, что аномальные снегопады в январе 2021 года носили на территории Северного полушария крупномасштабный характер, и, очевидно, есть общая причина, которая их определяет.

Инна Латышева отметила, что высотное поле давления в январе было типичным для зимы в Северном полушарии - с потоками тепла и гребнем над Атлантикой, который определял углубление ложбины над Европой, развитие гребня над Уралом и образование обширной холодной ложбины над Восточной Сибирью. При такой волновой структуре естественно возникли благоприятные условия для образования глубоких циклонов над Атлантикой и Средиземноморьем, которые смещались в глубь материка с потоками теплого и влажного воздуха. В Сибири на севере господствовал холодный циклон, а на юге наблюдались выносы теплого воздуха со Средиземноморья, Черного моря и районов озера Балхаш. В результате, на севере Иркутской области минимальные температуры опускались до -55 – 57ºС, а южные районы чаще попадали под влияние атмосферных фронтов.

По словам заведующей кафедрой, повышенная активность циклонов в эту зиму связана с благоприятными условиями для их образования вдоль побережий материков и даже на территории Монголии, где обычно господствует Монгольский центр Азиатского антициклона. Также нельзя не учитывать влияние ветровых потоков тепла и влаги, ориентированных с Тихого океана и достигающих нашего региона.

Среди причин аномально снежной зимы Инна Латышева назвала также вступление Иркутской области в эпоху меридиональной циркуляции, холодную фазу глобальной циркуляции – Ла-Нинья в экваториальной зоне Тихого океана.

— Наконец, мы находимся в начале нового солнечного цикла, но его проявление в атмосферных процессах – это предмет отдельного исследования. Однако регистрация климатических экстремумов января 2021 года и одновременное усиление сейсмической активности в регионе подталкивает нас к необходимости проведения комплексных исследований, ориентированных на более глубокое понимание причин наблюдаемых погодных и природных аномалий.

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По инф. Телеинформа

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