В зоосаде новый житель – сибирский козерог

В Иркутский зоосад из Красноярска прибыл сибирский козерог. Он, как и алтайский марал, был приобретен еще до начала периода самоизоляции, но из-за сложностей с перевозками доставить горного козла удалось лишь недавно, сообщает пресс-служба зверинца.

В новых условиях козерог освоился очень быстро, сейчас он спокойно реагирует на появление сотрудников зоосада в своем вольере и иногда даже подходит к ограждению, чтобы обнюхать посетителей. Угощать горного козла кормом гостям запрещено, так как у него особый рацион и режим питания. Ест это животное траву, сено, овощи, также в его меню присутствуют специальные кормовые добавки.

Сибирский козерог – один из самых крупных видов горных козлов, его рога могут достигать в длину до полутора метров. В природе сибирские горные козлы способны прыгать на высоту более трех метров, поэтому стены его вольера пришлось поднять до уровня четырех метров двадцати сантиметров.

– Козерог делит жилище с самкой муфлона (это жвачное парнокопытное животное рода баранов, является ближайшим родственником домашней овцы). И хотя конфликтов между ними нет, совместное проживание этих животных – мера вынужденная, вызванная временными трудностями с размещением соседки козерога. Как только ей достроят отдельный вольер, она переедет туда. Произойдет расставание до начала периода спаривания, так как скрещивать эти виды и получать от них потомство мы не планируем, – говорят в зоосаде.

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По инф. Телеинформа

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