В «Заповедном Прибайкалье» оформили паспорт… двум лиственницам

«Заповедное Прибайкалье» присвоило название «01» двум лиственницам нестандартной формы. Дендрологические объекты на Большой Байкальской тропе получили паспорт, в котором отмечены особенности деревьев, их месторасположение, близость к пешеходному туристическому маршруту, сообщает пресс-служба нацпарка.

Лиственницы, ствол одной из которых образует круг, являются своеобразной достопримечательностью Большой Байкальской тропы: их фотографии появлялись в интернете неоднократно. Гости и туристы Прибайкальского парка предполагают, что такая форма ствола могла образоваться из-за травмы: молодая лиственница получила её либо от человека, либо вследствие соприкосновения с неодушевлённым предметом – например, старым наклоненным деревом; возможны и другие варианты.

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» согласны с предположениями гостей парка по поводу внешнего физического воздействия. Впрочем, оно, судя по всему, не принесло дереву серьёзных проблем: лиственница чувствует себя хорошо и вместе со своей соседкой, продолжает радовать поклонников необычных кадров с берегов Байкала.

По инф. Телеинформа

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