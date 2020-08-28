В «Тальцах» готовятся снимать фильм о крепостных крестьянах

По заказу телеканала «Россия – Культура» в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» будет сниматься документальный фильм.

Как сообщает пресс-служба губернатора, ООО «ТВ Студия Август» приступила к съёмкам нового цикла из четырех фильмов авторского проекта «Кто мы?» «Жатва радости и скорби. Судьба русского крестьянства».

«В основе содержания фильма – столкновение или спор двух принципиально разных подходов к русскому крестьянству, – отмечено в пресс-релизе. – Один подход – радищевский, выраженный в основных главах «Путешествия из Петербурга в Москву». Второй подход – пушкинский. Радищев нагнетает «ужасы крестьянской жизни», рисует забитого, угнетённого земледельца. Пушкин, прекрасно зная о тёмных сторонах крепостного права, опровергает радищевские «предрассудки».

Съемки третьего фильма цикла состоятся 5-15 сентября в «Тальцах». Автор цикла Феликс Разумовский в музее будет снимать уже четвертый фильм.

По инф. Телеинформа

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