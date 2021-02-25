В роддом – с мигалкой: отзывчивые инспекторы ДПС помогли беременной иркутянке

В Иркутске сотрудники ДПС сопроводили роженицу в городской перинатальный центр. За помощью к дорожным инспекторам обратилась сестра женщины, сообщает пресс-служба полиции.

Несколько дней назад на одной из центральных улиц Иркутска к сотрудникам ГИБДД Валерию Убодоеву и Егору Кузнецову обратилась за помощью водитель, которая и рассказала, что у её сестры начались роды прямо в салоне машины.

– Не теряя времени, инспекторы дорожного движения, включив специальные световые и звуковые сигналы, сопроводили роженицу в городской перинатальный центр. Благодаря оперативным действиям полицейских удалось своевременно доставить женщину в медицинское учреждение, где на свет появилась здоровая девочка, – рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

В день выписки из медицинского учреждения инспекторы ДПС поздравили молодую маму с рождением дочери. Автоинспекторы приехали на выписку и подарили ребёнку детское автокресло, чтобы с первых дней жизни обеспечить безопасность малыша во время поездок.

В свою очередь, родители выразили дорожным полицейским слова признательности.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...