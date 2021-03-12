В первый день «Книгамарта» презентуют новую книгу Дины Рубиной

С 31 марта по 3 апреля в Иркутске в третий раз пройдет международный книжный фестиваль «Книгамарт». Оргкомитет представляет программу первого тематического дня «Вижу» – его события посвящены визуальному восприятию информации человеком.

На YouTube-канале Иркутской областной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского весь день будут транслироваться онлайн-встречи и дискуссии:

Е катерина Брудна-Челядинова представит популярное в Facebook сообщество «Изоизоляция», где люди со всего мира публикуют домашние фотоверсии картин известных художников;

представит популярное в Facebook сообщество «Изоизоляция», где люди со всего мира публикуют домашние фотоверсии картин известных художников; сценарист и нарративный дизайнер немецкой студии Grimlore Games Арсений Дериглазов расскажет, как создаются миры в компьютерных играх;

расскажет, как создаются миры в компьютерных играх; переводчик японской литературы Полина Гуленок обсудит значение образов мифических японских существ «екай» в современной культуре – играх, аниме, манге;

филолог, писатель и лектор Arzamas.academy Андрей Аствацатуров ответит на вопросы читателей;

обсудит значение образов мифических японских существ «екай» в современной культуре – играх, аниме, манге; филолог, писатель и лектор Arzamas.academy ответит на вопросы читателей; эксперты музейного дела – Динара Гагарина, Анна Михайлова, Ирина Сизова – неформально обсудят жизнь музеев в эпоху пандемии;

– неформально обсудят жизнь музеев в эпоху пандемии; писательница и культуролог Валерия Косякова выступит с лекцией «Апокалипсис в средневековом искусстве»;

выступит с лекцией «Апокалипсис в средневековом искусстве»; соавтор книги-путеводителя по психическим расстройствам «C ума сойти!» Дарья Варламова расскажет, как сохранить душевный покой в сложное время и отличить тревожность от болезни.

Как сообщают организаторы, первый день «Книгамарта» завершится онлайн-презентацией книги Дины Рубиной – классика современной российской прозы, лауреата и финалиста множества литературных премий, редактора и киносценариста. Писательница представит иркутянам книгу «Одинокий пишущий человек», которая вышла осенью 2020 года в издательстве «Эксмо». Это роман-признание автора о самой себе, своей семье, судьбе и времени, книга-рассуждение о писательском мастерстве.

Ключевым офлайн-событием дня станет открытие выставки «Единица измерения – Лемкуль» в Молчановке. Куратор Ирина Великодная представит акварели художника Федора Лемкуля, подготовленные для детских изданий «Страна, где мы живем» Сергея Баруздина, «Детям» Сергея Михалкова и произведений «Какое оно море» и «О разных разностях» Баруздина.

Напомним, фестиваль «Книгамарт» состоится при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области и Иркутской нефтяной компании в онлайн- и офлайн-форматах. Количество участников в библиотеке имени Молчанова-Сибирского будет ограничено – 22 марта на сайте мероприятия откроют регистрацию на события.

По инф. Телеинформа

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