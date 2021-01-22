ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«В объективе – Иркутск»: любимый город стал героем фотовыставки
По инф. Телеинформа   
22 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Фотовыставка к 360-летию Иркутска открывается в краеведческом музее.

«В объективе – Иркутск»: любимый город стал героем фотовыставки

Как сообщили в пресс-службе учреждения культуры, экспозиция организована в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея с 22 января. Фотовыставка «В объективе – Иркутск» посвящена 360-летию со дня основания Иркутска. К участию в ней были приглашены фотографы, имеющие в своем портфолио снимки города. Каждая работа выставки – это те самые «глаза», которыми смотрит на город в течение последних лет современный горожанин.

На выставке представлено более 70 работ семнадцати авторов.

Ещё по теме: «Покорение Ангары»: к юбилею ГЭС открывается выставка индустриальной живописи

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 