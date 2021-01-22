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«В объективе – Иркутск»: любимый город стал героем фотовыставки
|По инф. Телеинформа
|22 Января 2021 г.
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Фотовыставка к 360-летию Иркутска открывается в краеведческом музее.
Как сообщили в пресс-службе учреждения культуры, экспозиция организована в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея с 22 января. Фотовыставка «В объективе – Иркутск» посвящена 360-летию со дня основания Иркутска. К участию в ней были приглашены фотографы, имеющие в своем портфолио снимки города. Каждая работа выставки – это те самые «глаза», которыми смотрит на город в течение последних лет современный горожанин.
На выставке представлено более 70 работ семнадцати авторов.
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