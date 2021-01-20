«Покорение Ангары»: к юбилею ГЭС открывается выставка индустриальной живописи

Выставка «Покорение Ангары. Живопись», посвященная 65-летию перекрытия Ангары и запуску двух первых агрегатов Иркутской гидроэлектростанции, откроется 21 января в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея.
В экспозиции представлены произведения 1950-1970-х годов из собрания музея, посвященные этой теме.
Иркутская ГЭС стала первой в каскаде гидроэлектростанций, построенных на Ангаре: Братской, Усть-Илимской, Саяно-Шушенской. Героический труд человека, покорившего мощную сибирскую природу, был отражен в творчестве ведущих художников Сибири: Виталия Рогаля, Александра Шаталова, Степана Гвоздева, Анатолия Алексеева, Евгения Шпирко. Запечатлеть эпизоды Великой стройки также приезжали московские художники: Михаил Каманин, Алексей Белых, Андрей Суровцев. Индустриальные пейзажи созданы на высоком эмоциональном подъеме и пронизаны романтикой, свойственной тому времени, сообщает пресс-служба музея.
Выставка «Покорение Ангары. Живопись» будет работать в Галерее сибирского искусства по ул. Карла Маркса, 23 до 21 февраля 2021 года. В связи с эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи по тел.: 8 (3952) 33-43-89. В музее действует масочный режим.
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