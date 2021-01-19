В Иркутской области стало больше молодёжи

В конце 2020 года на федеральном уровне был принят закон о продлении возраста молодежи с 14 до 35 лет. Ранее «молодыми» в России считались люди до 30 лет. О том, какие изменения в связи с этим ждут Иркутскую область, шла речь на круглом столе в Иркутске 18 января.
На момент принятия федерального закона в Иркутской области проживали около 496 тысяч человек в молодежном возрасте. Теперь эта категория населения «приросла» примерно на 200 тысяч, сообщил министр по молодежной политике региона Егор Луковников.
– Теперь есть молодежный закон и есть понимание, что молодежная политика будет выстраиваться как самостоятельная отрасль. У каждой сферы – образования, культуры, спорта – есть своя нормативно-правовая база, подзаконные акты, которые позволяют регулировать процесс реализации этого направления, качественно выстроить работу по уровням власти, определить границы взаимодействия с общественными организациями. Теперь это есть и у молодежной политики, – отметил он.
По словам министра, теперь в категорию «молодежь» вошли те люди, которые сейчас наиболее социально-экономически активны: они заинтересованы в развитии своего региона, работают практически во всех отраслях и являются активными налогоплательщиками.
Председатель комитета по социально-культурной политике ЗС Иркутской области Ирина Синцова отметила, что не во всех субъектах РФ до этого момента были региональные законы, регулирующие молодежную политику. Однако в Приангарье свой закон был принят в 2008 году.
– Сегодня мы соизмеряем, насколько наше нормотворчество было правильным. Поэтому на сегодняшний день будет пересмотрено достаточно много нормативных актов, в том числе и тех, которые регулируют основы молодежной политики на федеральном уровне до 2025 года. Мы сейчас этот процесс готовим, – сказала она.
Парламентарий добавила, что за последние пять лет из Иркутской области уехали более 120 тысяч человек в возрасте 18-30 лет, наибольшая часть – в 2016 году. Однако в последнее время количество молодых людей, покидающих регион, постепенно снижается, хотя до сих пор превышает количество въехавших. По словам Ирины Синцовой, это говорит о том, что молодежь все чаще рассматривает Иркутскую область как регион, перспективный для жизни и работы.
Председатель комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому воспитанию Общественной палаты Иркутской области Петр Неупокоев отметил, что теперь за счет увеличения возраста молодежи в грантовые программы, предусмотренные для этой категории населения, может попасть больше людей. Эти гранты вполне успешно реализуются на территории Приангарья. А представитель молодежи в возрасте 30-35 лет, действительно, может принести пользу для развития региона.
– Сегодня мы стоим на пороге переформатирования всей молодежной политики в стране и Иркутской области. Очень многое здесь зависит от качественной аналитики. В федеральном законе предусмотрены новые полномочия для разных уровней власти: это как раз мониторинг в сфере молодежной политики. Росмолодежь сейчас формирует цифровой ресурс, который будет объединять территорию всей страны вплоть до муниципального сегмента и полностью выдавать информацию о положении дел молодежи в РФ по более чем 20 показателям, – резюмировал Егор Луковников.
В ночь на 19 января прихожане Русской православной церкви начали праздновать Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа, которое, согласно Евангелию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.
Известная поэтесса и переводчица Лариса Рубальская свою первую песню написала ещё в 1984 году вместе с композитором Владимиром Мигулей. Потом она стала работать с самыми известными композиторами для таких звёзд как Алла Пугачёва, Александр Малинин, Ирина Аллегрова и так далее.
Новый год принёс российскому здравоохранению новые форматы работы. Так, получить справку или заключение пациенты смогут в электронной форме, россиянам с плохим зрением подберут очки в кабинете оптометрии, а будущим мамам придётся реже ходить по врачам…
Директор «Ералаша» Аркадий Григорян успокоил поклонников юмористического киножурнала, опровергнув слухи о его возможном закрытии. По его словам, команда проекта как минимум сохранит дело Бориса Юрьевича в ближайшие два года.
Основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального отправили в следственный изолятор «Матросская тишина», сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Из здания ОВД в Химках, где состоялся об избрании меры пресечения, его увезли на автозаке.
Звезда советского и российского кинематографа Алёна Хмельницкая на днях стала гостьей программы «Судьба человека». В интервью она наконец-то ответила на вопрос, который долго интересовал её поклонников, а именно - почему она не вышла замуж за режиссёра Егора Кончаловского?
Депутаты петербургского парламента Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко просят чиновников разобраться с выплатами учителям. Педагоги жалуются, что из больничных исключаются надбавки за классное руководство.
Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram претензию, поступившую на нее в прокуратуру из-за песни, посвященной итогам 2020 года. Ролик был выложен на YouTube-канале Ксении под названием «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года».
Администрация Петербурга пополнила список опасных отходов, которые местные жители могут сдать в экомобили. Теперь от горожан принимают бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.