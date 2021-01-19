В Иркутской области стало больше молодёжи

В конце 2020 года на федеральном уровне был принят закон о продлении возраста молодежи с 14 до 35 лет. Ранее «молодыми» в России считались люди до 30 лет. О том, какие изменения в связи с этим ждут Иркутскую область, шла речь на круглом столе в Иркутске 18 января.

На момент принятия федерального закона в Иркутской области проживали около 496 тысяч человек в молодежном возрасте. Теперь эта категория населения «приросла» примерно на 200 тысяч, сообщил министр по молодежной политике региона Егор Луковников.

– Теперь есть молодежный закон и есть понимание, что молодежная политика будет выстраиваться как самостоятельная отрасль. У каждой сферы – образования, культуры, спорта – есть своя нормативно-правовая база, подзаконные акты, которые позволяют регулировать процесс реализации этого направления, качественно выстроить работу по уровням власти, определить границы взаимодействия с общественными организациями. Теперь это есть и у молодежной политики, – отметил он.

По словам министра, теперь в категорию «молодежь» вошли те люди, которые сейчас наиболее социально-экономически активны: они заинтересованы в развитии своего региона, работают практически во всех отраслях и являются активными налогоплательщиками.

Председатель комитета по социально-культурной политике ЗС Иркутской области Ирина Синцова отметила, что не во всех субъектах РФ до этого момента были региональные законы, регулирующие молодежную политику. Однако в Приангарье свой закон был принят в 2008 году.

– Сегодня мы соизмеряем, насколько наше нормотворчество было правильным. Поэтому на сегодняшний день будет пересмотрено достаточно много нормативных актов, в том числе и тех, которые регулируют основы молодежной политики на федеральном уровне до 2025 года. Мы сейчас этот процесс готовим, – сказала она.

Парламентарий добавила, что за последние пять лет из Иркутской области уехали более 120 тысяч человек в возрасте 18-30 лет, наибольшая часть – в 2016 году. Однако в последнее время количество молодых людей, покидающих регион, постепенно снижается, хотя до сих пор превышает количество въехавших. По словам Ирины Синцовой, это говорит о том, что молодежь все чаще рассматривает Иркутскую область как регион, перспективный для жизни и работы.

Председатель комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому воспитанию Общественной палаты Иркутской области Петр Неупокоев отметил, что теперь за счет увеличения возраста молодежи в грантовые программы, предусмотренные для этой категории населения, может попасть больше людей. Эти гранты вполне успешно реализуются на территории Приангарья. А представитель молодежи в возрасте 30-35 лет, действительно, может принести пользу для развития региона.

– Сегодня мы стоим на пороге переформатирования всей молодежной политики в стране и Иркутской области. Очень многое здесь зависит от качественной аналитики. В федеральном законе предусмотрены новые полномочия для разных уровней власти: это как раз мониторинг в сфере молодежной политики. Росмолодежь сейчас формирует цифровой ресурс, который будет объединять территорию всей страны вплоть до муниципального сегмента и полностью выдавать информацию о положении дел молодежи в РФ по более чем 20 показателям, – резюмировал Егор Луковников.

По инф. Телеинформа

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