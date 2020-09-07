В Иркутском зоосаде поселились экзотические хищники – генетты

Парочка генетт пополнила экспозицию Иркутского зоосада – ночные хищники приехали из Красноярска.

Приобретены они были еще весной, но из-за сложностей с перевозками во время самоизоляции доставить их в Иркутск удалось не сразу, отмечают в зоосаде.

Генетты прошли адаптацию в карантине и теперь доступны для взглядов посетителей. Ведут животные себя спокойно, с интересом наблюдают за людьми. При этом в зоосаде отмечают, что, несмотря на очаровательный внешний вид, эти маленькие хищники могут довольно агрессивно проявлять свой характер в отношении тех, кто пытается нарушить границы их личного пространства. Они не очень любят, когда сотрудники зоосада находятся в их вольере, и уж тем более не потерпят попытки себя погладить. Для обороны и нападения у генетт есть острые зубы и цепкие когти. Но в принципе, эти животные поддаются приручению, и сотрудники зоопарка рассчитывают со временем наладить с ними дружеские отношения.

По повадкам генетты очень напоминают хорьков. На их исторической родине, в африканских странах, этих животных используют для истребления крыс и мышей. В средневековой Европе генетт какое-то время держали как домашних животных, но их быстро вытеснили кошки.

Вольер новых обитателей оборудован ветками для лазанья и гамаками для сна, также в нем есть специальное укрытие на тот случай, если генетты устанут от людского внимания и захотят уединиться.

Аппетит у ночных хищников прекрасный, отмечают в зоосаде, они с удовольствием едят сырое мясо, а также ягоды и фрукты. Сейчас зверькам уже больше года, вскоре они достигнут половой зрелости и смогут принести потомство.

В природе генетты размножаются круглый год, детеныши рождаются после 10-12 недельной беременности в выстеленном сухой травой гнезде. В выводке обычно бывает от одного до четырех малышей, которых мать выкармливает молоком до шестимесячного возраста.

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По инф. Телеинформа

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