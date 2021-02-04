 В Ботсаду строят ремесленный парк с мельницей

Новое культурно-образовательное пространство, уже получившее название «Ремесленный парк», планируют открыть в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ. Его «сердцем» станет мельница, привезенная из Ольхонского района.
Как сообщает пресс-служба вуза, в ремесленном парке будут воссозданы различные мастерские – планируется поставить кузницу, пекарню, гончарную, ткацкую, столярную мастерские. На их базе предполагается организовать профильное обучение в формате начального профессионального образования, профессиональную переподготовку кадров, обучающие программы для старшего поколения, мастер-классы для детей и взрослых, а также тематические мероприятия, выставки и т.п.
– «Сердцем» ремесленного парка станет мельница, перевезенная из Ольхонского района и переданная в дар Иркутскому государственному университету предпринимателем Сергеем Перевозниковым. Ее придется реконструировать, так как она сохранилась лишь частично. С нее мы начинаем не случайно, ведь когда-то на реке Кая, совсем недалеко отсюда, стояла настоящая мельница. Она не сохранилась, но долгое время район, где расположен Ботанический сад, носил название Мельниково, – сказала заведующая Ботаническим садом ИГУ Светлана Сизых.
В этом году будет установлен открытый выставочный павильон высотой около восьми метров с реконструированным мельничным колесом. Он станет первым сооружением проекта, и именно с него будут начинаться экскурсии и прогулки по ремесленному парку.
Развитие проекта, по словам Светлана Сизых, также даст толчок к культурному освоению так называемого Большого дендрария – закрытой территории Ботанического сада, на которой произрастают коллекционные деревья и кустарники, посаженные еще в 1970-80-е годы. Специалисты Ботанического сада считают необходимым обустроить ландшафтный комплекс: водоемы с благоустройством вокруг них, интерактивный музей, посвященный традиционному землепользованию в Сибири, кафе и т.п.
Ремесленный парк создается в рамках межвузовского сотрудничества – является дипломным проектом студента Института архитектуры, строительства и дизайна ИРНИТУ Валентина Вологжина (руководитель – Алексей Чертилов, член Союза архитекторов РФ, доцент ИРНИТУ).
– Создание ремесленного парка в Ботаническом саду ИГУ может стать хорошим примером взаимодействия университета и города – развитие привлекательного образовательного и интерактивного музейного пространства для горожан, стимулирование познавательного и событийного туризма в Иркутске, сохранение культурного наследия и профессиональное самоопределение молодежи, – подчеркнула Светлана Сизых.
В рамках реализации проекта в конце апреля в Ботаническом саду ИГУ запланированы субботники по расчистке площадки под павильон с мельницей. Авторы проекта приглашают желающих принять участие в этом подготовительном мероприятии.
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