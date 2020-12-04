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Ушла из жизни Батанова Александра Федоровна, председатель первичной ветеранской организации «Красноярская»
|Председатель Октябрьского совета ветеранов В. Н. БЕЛЯЕВ
|04 Декабря 2020 г.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска выражает глубокое и искреннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной на 82 году жизни Батановой Александры Федоровны, бессменного председателя первичной ветеранской организации «Красноярская», члена президиума Совета ветеранов.
Александра Федоровна работала в Совете ветеранов с 1997 года и внесла большой вклад в развитие ветеранского движения округа и города. Ее всегда отличала активная жизненная позиция, уважительное и внимательное отношение к людям.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
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