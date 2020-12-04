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Ушла из жизни Батанова Александра Федоровна, председатель первичной ветеранской организации «Красноярская»
Председатель Октябрьского совета ветеранов В. Н. БЕЛЯЕВ   
04 Декабря 2020 г.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска выражает глубокое и искреннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной на 82 году жизни Батановой Александры Федоровны, бессменного председателя первичной ветеранской организации «Красноярская», члена президиума Совета ветеранов.

Ушла из жизни Батанова Александра Федоровна, председатель первичной ветеранской организации «Красноярская»

Александра Федоровна работала в Совете ветеранов с 1997 года и внесла большой вклад в развитие ветеранского движения округа и города. Ее всегда отличала активная жизненная позиция, уважительное и внимательное отношение к людям.

Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

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