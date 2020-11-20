Умершие пенсионеры «подарили» жителям Приангарья 65 миллионов

В ОПФР по Иркутской области в 2020 году обратились около двух тысяч человек за пенсионными накоплениями умерших родственников. В результате выплачены средства на общую сумму 65 млн рублей. Самая крупная сумма выплаты одному правопреемнику составила 517 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального ОПФР, согласно законодательству граждане могут получить средства пенсионных накоплений (СПН) своих родственников, умерших до назначения им накопительной пенсии.

Для получения СПН правопреемникам необходимо подать заявление в территориальный орган ПФР в течение шести месяцев со дня смерти родственника, имеющего право на накопительную пенсию. Если на момент смерти СПН находились в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), то обращаться за выплатой СПН необходимо в соответствующий НПФ.

К правопреемникам, в первую очередь, относятся лица, которых гражданин при жизни указал в заявлении о распределении пенсионных накоплений. Если такое заявление не подавалось, то выплата производится родственникам в соответствии с гражданским законодательством. В первую очередь – детям, супругу и родителям, а если таковые не обратились за получением СПН, то за их выплатой вправе обратиться правопреемники второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. При этом средства делятся поровну между обратившимися родственниками той или иной очереди.

При подаче заявления при себе необходимо иметь:

документ удостоверяющий личность (паспорт, военный билет и т.д.);

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (для детей – свидетельство о рождении, для супругов – свидетельство о браке и другие);

документы, подтверждающиеcмены фамилий (при наличии таких фактов);

свидетельство о смерти.

Пропущенный шестимесячный срок обращения с заявлением о выплате СПН может быть восстановлен в судебном порядке.

По инф. Телеинформа

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