Умерла радистка Кэт из «Семнадцати мгновений весны» – иркутяне соболезнуют

В Москве 22 февраля скончалась заслуженная артистка РСФСР, звезда кинокартины «Семнадцать мгновений весны», исполнившая роль радистки Кэт, Екатерина Градова. У актрисы на 75-м году жизни случился инсульт.
Как пишет «МК» со ссылкой на источник, близкий к семье Градовой, накануне артистка чувствовала себя нормально, несмотря на хронические заболевания и диабет. Поэтому ее дочь, Мария Миронова, не опасаясь за здоровье матери, улетела на несколько дней на отдых. Позже ей позвонили и сообщили, что Екатерине Градовой резко стало плохо. Медики, прибывшие домой к актрисе, констатировали инсульт.
Екатерину Градову доставили в больницу и положили на срочную операцию, однако сердце артистки не выдержало.
Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале карьеры играла в Театре имени Маяковского. Всемирную известность артистка получила после исполнения роли радистки Кэт в культовом сериале «Семнадцать мгновений весны». Также Градова снялась в «Маленьких комедиях большого дома», «Пеппи Длинныйчулок», «Место встречи изменить нельзя», работала в Театре сатиры. С 1971-го по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым.
Известно, что Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля. Организацией похорон занимается семья актрисы, также помощь в организации всячески оказывает директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Иркутяне выразили искренние соболезнования в связи со смертью Екатерины Градовой и вспомнили великую актрису.
– Умерла Екатерина Градова. В голове мелькнула мысль. Может прекратить споры о том, кому должен стоять памятник, Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому? Поставить на Лубянке памятник радистке Кэт с двумя малышами на руках и дело с концом. Штирлица там ставить в эсэсовской форме все равно как-то не комильфо, – написал у себя на странице Сергей Шмидт.
– Ясно, что уходит эпоха: Лановой, Мягков, Градова, и это естественно. Служат ли ориентиром нынешние – не уверен. Нет, служат конечно, но не служат моральным авторитетом. В этом плане эпоха уходит, но приходит другая. Селяви, надо брать груз ответственности, – поделился с Телеинформом своим мнением иркутский предприниматель и общественник Сергей Перевозников.
Политический обозреватель Галина Солонина отметила, что Екатерина Градова была мастером искусства перевоплощений.
– Потрясающая по степени перевоплощения актриса: ей легко давались и образы правильных, красивых женщин - той же радистки Кэт, и «примадонн» преступного мира - гражданки Волокушиной, которая вместе с Ручечником крала шубы из гардероба («Место встречи изменить нельзя»). Конечно, ее главной ролью стала радистка Кэт. Этот образ получился одним из самых ярких и «ушёл в народ»: какую девочку Катю в 70-80-е годы не дразнили радисткой Кэт? Это был очень яркий образ, и Градова его отыграла на 200 процентов. Но она была талантлива и в других ролях. В кино она, к сожалению, снималась мало. Она в большей степени была театральной актрисой. И довольно рано закончила свою карьеру, не тащила мощи в 21 век. За это в высшей степени достойное поведение ей отдельная благодарность, – прокомментировала Галина Солонина.
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