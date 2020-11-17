Талантливых иркутян зовут на конкурс инсценировок по произведениям Распутина

В Иркутской области проводят второй конкурс инсценировок по произведениям Валентина Распутина «Весна в распахнутых руках».
В конкурсе могут принять участие лица в возрасте от семи лет. Для инсценировки можно выбрать любое произведение Валентина Распутина. Во время выступления приветствуется использование музыкального сопровождения, декораций, костюмов. Количество участников творческого коллектива до восьми человек. Продолжительность выступления не более 15 минут.
Инсценировка представляет собой сценическое оформление литературного текста по одному из пяти направлений: мини-спектакль, экспериментальный театр, кукольный театр, театр одного актера, литературно-музыкальная композиция. Для участия в конкурсе необходимо разработать, исполнить и записать видео инсценировки. Один творческий коллектив имеет право подать на конкурс одну инсценировку.
Заявки принимаются до 15 февраля 2021 года. Работы на конкурс принимаются в формате mov или mp4 на электронный адрес vgrasputin@iokm.ru. В теме письма необходимо указать название конкурса: «Весна в распахнутых руках». Кроме видеозаписи работы, необходимо прикрепить к письму заявку на участие.
Победители будут объявлены 2 марта 2021 года на сайте музея Распутина и на сайте ОЮБ имени Уткина.
Награждение планируется провести 15 марта, в день рождения Валентина Распутина, в отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея. Там же победители конкурса представят свою инсценировку зрителям.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8(3952) 25-98-25, музей В.Г. Распутина и 8(3952) 536-255, библиотека имени Уткина.
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