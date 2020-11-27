Странная ситуация в Академгородке: «кусок» леса и лыжни продают на «Авито»

Депутаты думы Иркутска обсудили ситуацию с угрозой вырубки леса в Академгородке на границе с Марковским муниципальным образованием (около улицы Подгорной). Этот вопрос на 20-е заседание представительного органа вынес депутат по избирательному округу №32 Александр Сафронов.
По его словам, в 2008-2010 годах, когда устанавливали границы Иркутска, часть земли отдали Марковскому МО вместе с лесопарковой зоной. В дальнейшем муниципалитет провел размежевание земельного участка, а сейчас территория выставлена на продажу.
– Под угрозой сноса находится огромное количество сосен, берез и кедров. Кроме того, там проходит лыжная трасса, которую жители используют уже несколько десятилетий. На «Авито» продается участок, перекрывающий эту трассу. Вырубка затронет непосредственно участки под домами в границах Марковского МО, а при установлении сервитута и противопожарной полосы под угрозу попадает лес уже в границах Иркутска. Причем в значительных объемах, – подчеркивает Александр Сафронов.– Я считаю недопустимым вырубку этого леса. Уверен, что передача земельного участка не предполагала застройку.
Жители тоже выступили против уничтожения зеленой зоны. Несколько дней назад инициативная группа создала петицию «Сохраним Академовский лес в Иркутске». По данным на 27 ноября, под ней подписалось около 4 тысяч человек.
Подобная ситуация происходит не только в Академгородке. Так, в границах территории микрорайона Университетский и Иркутского района тоже начали распродавать участки. Как акцентирует председатель думы, депутат по избирательному округу №28 Евгений Стекачев, там находится роща, в которой привыкли гулять местные жители, но сейчас они бьют тревогу.
– Я согласен, нужно поднимать этот вопрос. Опасность в том, что вырубят деревья, построят здания в Иркутском районе и будут использовать наши коммуникации. Наш «Водоканал» будет их обслуживать, увеличится нагрузка на социальные учреждения. С городом Иркутском никто не советовался на этот счет, – подчеркнул спикер. – Два года назад это уже происходило. Тогда я поднимал вопрос через соцсети, и это удалось остановить – прокуратура вынесла представление. Но прошел год, и земельный участок снова продается.
Дума Иркутска предложила мэрии организовать рабочее совещание совместно с администрацией Иркутского района (ИРМО), Марковского МО, представителями правительства Иркутской области, Минимущества и с участием депутатов, чтобы пресечь продажу зеленых участков и возможную вырубку леса на границе города и ИРМО
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