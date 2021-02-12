Страх и ужас! Школьница 7 часов сидела в лифте собственного дома

Вечером 10 февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Иркутске пропала 8-летняя девочка. В 12:30 ребенок ушел из школы, но домой так и не явилась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– На поиски ребенка были ориентированы все наружные наряды. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливали дружеские связи ребенка, беседовали с родителями и родственниками. Между тем, сотрудники других подразделений отрабатывали возможные пути и направления, куда могла направиться юная сибирячка, обследовали дворовые территории, проверяли подъезды домов, одновременно проводя опрос жильцов, – отметили в ведомстве.

Спустя час полицейские патрульно-постовой службы обнаружили потерявшуюся иркутянку в подъезде собственного дома. Она более 7 часов просидела в заблокированном лифте. Когда кабина поднималась наверх, в микрорайоне отключили свет. Сотовый не ловил сеть, а призывы ребенка о помощи никто не слышал.

С помощью работника аварийной службы, стражи порядка извлекли испуганную школьницу из закрытого помещения, после чего передали родителям.

По инф. Телеинформа

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