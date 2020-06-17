Сотрудники краеведческого музея подготовили выставку поискового отряда «Искатель»

Сотрудники экспозиционного отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея подготовили выставку поискового отряда «Искатель», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка будет экспонироваться с 22 июня по 20 декабря 2020 года.

Как сообщает пресс-служба музея, выставка посвящена деятельности поискового отряда «Искатель» имени Засухина из Усолья-Сибирского. На ней будут представлены фрагменты амуниции, предметы «окопного творчества» (самодельные ложки, зажигалки), солдатские медальоны, найденные на местах сражений Великой Отечественной войны. Помимо знакомства со спецификой работы поисковиков, посетители смогут увидеть инсталляцию полевого укрытия – «Блиндаж» в оригинальную величину.

Поисковый отряд «Искатель» имени Засухина создан в 1982 году. Приоритетным направлением его деятельности является организация поисковых экспедиций по выявлению, сохранению и увековечению памяти погибших защитников Отечества на местах боевых действий Второй мировой войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. География деятельности – Ленинградская область, Волгоградская область, республика Карелия, республика Монголия.

После снятия ограничительных мер музей приглашает посетителей в отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея по ул. 3-го Июля, 21А (130 квартал). Режим работы отдела: с 10:00 до 19:00 ежедневно, кроме понедельника.

По инф. Телеинформа

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