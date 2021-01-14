Сорвался с цепи: сторожевой пёс напал на своих хозяев. Пришлось его застрелить

В Усть-Илимском районе полицейский был вынужден применить оружие, чтобы спасти семью от разъяренной собаки. Инцидент произошел вечером 11 января в одном из поселков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что пес ее пожилой матери и брата сорвался с цепи и покусал их. Семье удалось отбиться от собаки и спрятаться в доме. Однако впустить в дом медиков, в чьей помощи нуждались пострадавшие, не удалось, так как собака находилась на территории домовладения и представляла угрозу окружающим, – сообщает ведомство.

Поэтому на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы. В связи с возникшей очевидной угрозой жизни и здоровью, а также в соответствии с законом «О полиции» полицейский применил табельное оружие, обезвредив опасное животное. При применении оружия никто из людей не пострадал.

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По инф. Телеинформа

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