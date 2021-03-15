Сонное царство: кто у нас спит дольше – мужчины или женщины?

Всемирный день сна отмечается 13 марта. Иркутскстат выяснил, достаточно ли спят жители Иркутской области.

– Человек проводит во сне треть своей жизни. Хроническое недосыпание может спровоцировать стрессовую ситуацию, стать причиной слабости и невнимательности и даже вызвать серьезное недомогание. Не зря в народе говорят: «Сон лечит». И неспроста в медицине появилась такая квалификация – сомнолог. А ученые проводят исследования глубины и продолжительности сна, выделяя разные его фазы, – рассказывают в Иркутскстате.

Выборочное обследование использования суточного фонда времени, проведенное в 2019 году, показало, что в будни взрослые жители Приангарья тратят на сон и сопутствующие виды деятельности чуть больше 8 часов. По выходным женщины позволяют себе поваляться в постели в среднем 9 с половиной часов, мужчины – чуть больше (9 часов 43 минуты). А в среднем за день недели в Иркутской области сложился абсолютный паритет: и слабый, и сильный пол проводит в постели 8 часов 41 минуту.

В других сибирских регионах продолжительность женского и мужского сна различается с перевесом в несколько минут то в одну, то в другую сторону. Самым «спящим» регионом в Сибирском федеральном округе является Тыва: там в среднем за день женщины тратят на сон 9 часов 10 минут, мужчины – на 9 минут меньше. Наименее «сонные» сибиряки живут в Хакасии и Алтайском крае, у них на сон уходит меньше восьми с половиной часов (8:22 – 8:27).

По инф. Телеинформа

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