«Скорая» застряла на нечищеной дороге. Но мир не без добрых людей

В Иркутском районе дорожные полицейские и автолюбитель оказали содействие водителю машины скорой медицинской помощи, который попал в затруднительную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Бригада скорой помощи приехала на вызов для оказания необходимой помощи жителю поселка Западный Иркутского района. Ему потребовалась госпитализация. Однако оказалось, что машина медиков не может выехать по дороге, на которой в процессе снегопада образовался накат.

Оценив ситуацию, прибывшие на вызов автоинспекторы Александр Крылов и Сергей Амосов расчистили дорогу и зацепили микроавтобус за внедорожник местного жителя, который согласился помочь полицейским и врачам. Образовавшийся гололед был не единственным препятствием в выезде на дорогу. Заклинивший на холоде тормозной механизм у автомобиля скорой помощи также усложнял процесс буксировки.

Машину медиков удалось вытащить и привести в исправное состояние после нескольких попыток.

По инф. Телеинформа

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