«Скорая» застряла на нечищеной дороге. Но мир не без добрых людей

В Иркутском районедорожные полицейские и автолюбитель оказали содействие водителю машины скорой медицинской помощи, который попал в затруднительную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Бригада скорой помощи приехала на вызов для оказания необходимой помощи жителю поселка Западный Иркутского района. Ему потребовалась госпитализация. Однако оказалось, что машина медиков не может выехать по дороге, на которой в процессе снегопада образовался накат.
Оценив ситуацию, прибывшие на вызов автоинспекторы Александр Крылов и Сергей Амосов расчистили дорогу и зацепили микроавтобус за внедорожник местного жителя, который согласился помочь полицейским и врачам. Образовавшийся гололед был не единственным препятствием в выезде на дорогу. Заклинивший на холоде тормозной механизм у автомобиля скорой помощи также усложнял процесс буксировки.
Машину медиков удалось вытащить и привести в исправное состояние после нескольких попыток.
Для православных людей крещение ребенка является чем-то само собой разумеющимся. Но если задуматься – какой смысл в крещении? Может быть, предоставить человеку самому сделать выбор, когда он достигнет сознательного возраста?
Иногда бывает так, что дети, которые берут в детдома и дают им билет в счастливую жизнь, приемным родителям оказываются не нужны. Не сживаются вместе, не могут найти точки соприкосновения. Именно так случилось в одной семье из Петербурга. У малышей было все - кроме любви и внимания мамы и папы.
Фермеров не устраивают условия работы с торговыми сетями: с поля морковь они продают по 25 рублей за кг, а на прилавке - она уже 50 рублей. Переработчики рыбы жалуются на то, что отпускные цены на минтай снизились до уровня 2013 года, но в магазины он доходит через несколько посредников, и цены не снижаются. Так кому же мы обязаны такими конскими накрутками цен на продукты?
Коллекционирование монет – это поистине увлекательное занятие. Кто-то занимается этим исключительно в предпринимательских целях (собирает коллекцию, чтобы в дальнейшем продать). Для кого-либо это обычное хобби, которое влечёт и манит.
Штраф за повреждение подснежников в национальных парках Турции повысили с этого года до 80 465 лир (около 848 тысяч рублей) за одно растение (ранее он составлял 73,7 тысячи лир). Если же будет доказано, что первоцветы собирали в коммерческих целях, сумма штрафа увеличится втрое. (В какой-то степени и нам стоило бы взять на вооружение пример Турции, тогда бы люди бережнее относились к растениям, особенно, краснокнижным. - прим. МГ.)
Не только молодежь хочет переехать за границу. Многие пенсионеры, которые имеют достаточное количество средств, стремятся улучшить свое жилищное положение. На пенсии отлично жить у моря, можно, к примеру, выбрать турецкое побережье, если вы хотите жить за рубежом.
В ковидном госпитале Хабаровска «потеряли» 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Старику стало плохо ночью, и «скорая помощь» отвезла его в городскую больницу № 10. Сутки спустя мужчину выписали, и он ушел, не дождавшись дочери, которая должна была его встретить.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетовала на то, что в интернете распространяется ложная информация о том, что она якобы получает огромную пенсию - 450 тысяч рублей. а на самом деле? Если верить госпоже Матвиенко, то всего ничего — 25 тысяч рублей.
Общее увеличение цен в России коснулось и такой сферы, как ритуальные услуги. Ирина Мельник, директор по маркетингу АО «Честный Агент», рассказала, чем обусловлено подорожание ритуальных услуг и назвала несколько способов не переплатить за изготовление и установку памятника.
18 февраля 1911 года французский пилот Анри Пике перевёз 6,5 тысячи писем и 250 специальных открыток из Аллахабада до Наини (Индия). Это был первый официальный рейс, когда самолётом была доставлена почта.
В отличие от Запада, в России дома престарелых долгое время оставались «закрытой» темой, у людей, особенно пожилых, сохранялось устойчивое убеждение, что туда отправляются только «неугодные» родственники. Однако сегодня отношение россиян к этим учреждениям изменилось. Сейчас в нашей стране действует более полутора тысяч пансионатов для пожилых людей, как государственных, так и частных. При этом их количество, как и качество предоставляемых услуг, продолжает расти.
В одном из новосибирских дворов произошел вопиющий случай — водитель намеренно наехал на женщину с коляской. Почему? Молодая мама сделала замечание за парковку на тротуаре. Казалось бы, все правильно. Но нет, самолюбие было задето... (Мерзкая и неприятная ситуация, в который раз доказывающая, что прежде чем садиться на руль, ответь честно на вопрос: а будешь ли ты соблюдать правила дорожного движения и честно не мешать пешеходам? - прим. МГ.)
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы сравнил оппозиционного политика Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом последнего он назвал «смелым человеком».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.