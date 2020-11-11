Символами «губернаторской власти» в Приангарье объявили кнут и пряник

Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву подарили кнут и пряник.

На открывшейся в Иркутске 11 ноября сессии Законодательного собрания региона председатель областного парламента Александр Ведерников от имени депутатов поздравил главу региона с прошедшим 29 октября днем рождения.

Он подарил Игорю Кобзеву «символы губернаторской власти» – кнут и пряник. Как пояснил спикер, пряник – для депутатов и жителей, кнут – для зарвавшихся чиновников.

Напомним, Игорь Кобзев недавно вышел из больницы, где лечился от коронавируса.

По инф. Телеинформа

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