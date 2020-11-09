Игорь Кобзев выписался из больницы после лечения от ковида

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева выписали из больницы. Напомним, глава региона заразилсякоронавирусом.
Как сообщает пресс-служба губернатора, он 6 ноября провел заседание оперштаба в режиме конференцсвязи.
Заместитель министра здравоохранения Приангарья Елена Голенецкая доложила ему, что в ближайшее время в Иркутске и Ангарске планируется открыть еще 130 кислородных коек для лечения пациентов с COVID-19. В медсанчасти ИАПО заканчивается монтаж кислородной системы, что позволит развернуть здесь 60 коек. В Ангарском перинатальном центре после поступления дополнительного оборудования (увлажнителей) будут открыты 70 коек с кислородом.
– Эпидемиологическая ситуация остается крайне сложной, количество больных только увеличивается. С начала пандемии в области зарегистрировано 26 тысяч 14 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прирост заболевших составил 253 человека. Одним из главных направлений в борьбе с эпидемией остается увеличение коечного фонда, нужно рассмотреть все возможности для размещения пациентов, – подчеркнул Игорь Кобзев.
На данный момент ковидные госпитали развернуты в 52 лечебных учреждениях Иркутской области. В них располагаются семь основных и 50 дополнительных госпиталей. Общий коечный фонд составляет 5061 коек, из них 1139 – с кислородной поддержкой.
Доля свободного коечного фонда – не более 14%. Среди медучреждений, в которых изыскиваются возможности открытия или расширения инфекционных госпиталей, кроме медсанчасти ИАПО и перинатального центра в Ангарске, – Шелеховская районная больница, Иркутская городская больница №3, строящиеся на средства инвесторов госпитали в Братске, Тайшете и Шелехове. Для долечивания пациентов с пневмониями планируется привлечь ресурсы санаториев.
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