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Игорь Кобзев выписался из больницы после лечения от ковида
По инф. Телеинформа   
09 Ноября 2020 г.
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Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева выписали из больницы. Напомним, глава региона заразился коронавирусом.

Игорь Кобзев выписался из больницы после лечения от ковида

Как сообщает пресс-служба губернатора, он 6 ноября провел заседание оперштаба в режиме конференцсвязи.

Заместитель министра здравоохранения Приангарья Елена Голенецкая доложила ему, что в ближайшее время в Иркутске и Ангарске планируется открыть еще 130 кислородных коек для лечения пациентов с COVID-19. В медсанчасти ИАПО заканчивается монтаж кислородной системы, что позволит развернуть здесь 60 коек. В Ангарском перинатальном центре после поступления дополнительного оборудования (увлажнителей) будут открыты 70 коек с кислородом.

Эпидемиологическая ситуация остается крайне сложной, количество больных только увеличивается. С начала пандемии в области зарегистрировано 26 тысяч 14 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прирост заболевших составил 253 человека. Одним из главных направлений в борьбе с эпидемией остается увеличение коечного фонда, нужно рассмотреть все возможности для размещения пациентов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На данный момент ковидные госпитали развернуты в 52 лечебных учреждениях Иркутской области. В них располагаются семь основных и 50 дополнительных госпиталей. Общий коечный фонд составляет 5061 коек, из них 1139 – с кислородной поддержкой.

Доля свободного коечного фонда – не более 14%. Среди медучреждений, в которых изыскиваются возможности открытия или расширения инфекционных госпиталей, кроме медсанчасти ИАПО и перинатального центра в Ангарске, – Шелеховская районная больница, Иркутская городская больница №3, строящиеся на средства инвесторов госпитали в Братске, Тайшете и Шелехове. Для долечивания пациентов с пневмониями планируется привлечь ресурсы санаториев.

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По инф. Телеинформа

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